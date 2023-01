Colaboración entre Beyoncé y Britney Spears no pudo concretarse

Una colaboración planeada entre Beyoncé y Britney Spears habría fracasado, de acuerdo con un medio estadounidense.

Resulta que las famosas aparecerían en un nuevo video musical, sin embargo, el plan no logró concretarse.

El sencillo iba a ser el segundo proyecto musical de Britney luego de que terminara su tutela en la que se vio implicada 13 años, pues recordemos que en meses anteriores sacó a la luz el dueto "Hold me Closer" junto a Elton John y el cual se posicionó en el puesto número 6 en el Billboard Hot 100.

Si bien se desconocen los motivos por el que las estrellas no unieron su talento para generar una nueva propuesta, lo cierto es que no es la primera vez que colaboran, ya que anteriormente interpretaron "We Will Rock You" de la banda Queen, en un proyecto con Pepsi en el que también participó la cantante estadounidense Pink. El español Enrique Iglesias también apareció en el video con temática de gladiadores.

Por su parte Beyonce sacó su álbum "Renaissance", el año pasado, y se posicionó en el puesto número 200 de la lista e incluso obtuvo nueve nominaciones al Grammy, de acuerdo con "Pagesix". Así mismo se dio a conocer que daría una gira para 2023.