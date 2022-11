De estreno y de gira

CIUDAD DE MÉXICO

Julieta Venegas vive de forma atípica su retorno a las giras. Su tour Vernos de Nuevo lo empezó hace un año, aunque apenas a principios de mes estrenó su nuevo disco, Tu Historia, y es una forma de retomar aquel que dejó inconcluso por la pandemia.

Pero trabajar de nuevas maneras desde la independencia y cambiar ha emocionado a la intérprete de "Andar Conmigo", quien aprendió a ser paciente al crear.

SE TOMA SU TIEMPO

"Está bueno que las cosas se tomen su tiempo, para mí es importante. El mundo te pide muchas canciones, pero me di cuenta que necesito frenar y hacer las cosas con otro ritmo. Es muy difícil balancear la vida familiar, llegó y le aviso a todas mis amigas que existo, quiero que lo sepan esas relaciones.

"A la vez me gusta salir de gira, me gusta tocar. Tengo muchas pláticas con mi hija porque soy esto, soy las dos cosas, me encanta y debo balancear, es lo más importante, el reto mayor", compartió la cantautora en encuentro con medios.

NUEVO ÁLBUM

Como el proceso de su nuevo álbum le tomó dos años, este contiene detalles íntimos: la portada es una pintura hecha por la pareja de su productor, Álex Anwandter, la cual a su vez está inspirada en una fotografía tomada por su padre, fotógrafo de eventos.

Su material incluye desde composiciones románticas como "Te Encontré", otras de amores problemáticos como "Mismo Amor" y un par sobre su sentimiento al estar fuera de México, como "La Nostalgia" y "Tu Historia"; una selección muy cuidada.

"Caminar Sola" la compuso para reflejar el miedo que aún siente al estar por las calles, que se hace mayor al pensar en los riesgos para su hija de 12 años. Por ello siente malestar al oír el rechazo del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante la lucha de las mujeres.