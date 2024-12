New Order y Shawn Méndez cierran segundo día del Corona Capital

Por: El Universal

Noviembre 17, 2024 - 12:35 p.m.

La canción "Crystal" encendió rápidamente al público del Corona Capital, que había llegado en masa para ver a New Order. El tema atrajo tanto a fanáticos como a curiosos, quienes se reunieron frente al escenario para disfrutar del cierre del segundo día del festival.

Bernardo Sumer, con gorra y lentes, salió al escenario y comenzó a tocar. Detrás de él, una pantalla gigante proyectaba una variedad de imágenes visuales, que iban desde figuras abstractas hasta animaciones de cuerpos cayendo al vacío.

Ante unas 20,000 personas, los asistentes se movían entre los pequeños espacios disponibles, pues la multitud era tan densa que apenas había espacio para mover los brazos o sacar el celular.

El público se extendía hasta uno de los caminos que conecta los escenarios, y aquellos que intentaban cruzar debían sortear a los fanáticos de New Order.

Mientras la música de la banda sonaba de fondo, aquellos que estaban al fondo disfrutaban de la atmósfera relajada, charlando entre ellos. Sin embargo, cerca del escenario, los asistentes saltaron al ritmo de temas como "Temptation" y "True Faith".

Hacia el final del show, New Order interpretó su emblemática canción "Blue Monday". Como homenaje a Ian Curtis, líder de su banda predecesora, Joy Division, la banda tocó "Love Will Tear Us Apart" y proyectó la leyenda "Joy Division Forever" en la pantalla.

Con su despedida, la jornada continuó con la actuación de Shawn Mendes en el escenario principal. A pesar del frío, el cantante salió con camiseta de tirantes, mostrando sus tatuajes, lo que provocó la reacción de sus seguidoras.

Lo que se esperaba como un concierto tranquilo se convirtió en una fiesta llena de energía. Shawn, siempre sonriente, disfrutó de cada momento, alternando entre su guitarra y su carisma.

En un momento del show, la bandera de México cayó a sus pies. El cantante la levantó y la llevó consigo durante el resto de su actuación. Después de interpretar sus éxitos más esperados, como "Treat You Better", "Stitches" y "Señorita", descendió del escenario.

En medio del confeti blanco, Shawn recorrió varias veces la barricada para saludar a sus fanáticos y compartir un momento cercano con ellos.

El show terminó a la 1:15 a.m., y solo 12 horas después, el festival reabrió sus puertas para recibir a artistas como Iggy Pop, Empire of the Sun y Paul McCartney.