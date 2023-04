Ellie Goulding cree que todos debemos ser más egoístas

"Estaba como empujada a este mundo", recordó. "Realmente no tuve la oportunidad de hacer eso que todos hacen cuando salen de esa fase adolescente, como empezar a encontrarse a uno mismo".

"Realmente no tuve la oportunidad de hacer eso que todos hacen cuando salen de esa fase adolescente, como empezar a encontrarse a uno mismo".

Pero mientras Goulding se prepara para lanzar su quinto álbum de estudio, "Higher Than Heaven", el viernes, la estrella pop británica declaró que ya no le importa lo que piensen los demás.

"No puedo permitir que esos comentarios y esas opiniones me afecten. No puedo. La vida es demasiado corta", dijo Goulding en una amplia entrevista con The Associated Press. "Creo que todos debemos ser mucho más egoístas y dejar de hacer cosas por otras personas".

Pero incluso cuando profesa ponerse más en primer lugar, Goulding quiere usar su influencia para hablar por aquellos "que no tienen voz", incluidas las personas más vulnerables a los efectos del cambio climático y el planeta mismo .

EMBAJADORA DE LA ONU

Mientras finaliza los detalles de su próxima gira, la activista climática abierta y embajadora de buena voluntad de ONU Medio Ambiente está poniendo su dinero donde está su boca al aceptar tocar en lugares que puedan cumplir con sus estándares de prácticas ambientalmente sostenibles.

"Estamos tratando de encontrar una gira que sea muy ecológica y que tenga la menor huella de carbono posible", dijo. "Realmente me importan esas cosas y solo se necesita un poco más de tiempo, energía y esfuerzo para resolverlo todo".

Goulding es consciente de la cantidad de contaminación y desperdicio que resulta de un recorrido típico, desde el viaje involucrado hasta la mercadería vendida y las grandes cantidades de plástico utilizadas.

"Hay tanto plástico detrás del escenario", dijo.

Pero para ella, el trabajo extra vale la pena para volver a los escenarios. Como muchos artistas al comienzo de la pandemia de coronavirus, Goulding no pudo llevar su último álbum de gira cuando se lanzó en julio de 2020.

"Como intérprete, no me di cuenta de lo mucho que realmente me mantenía unida. Incluso el simple hecho de cantar es realmente algo poderoso", dijo. "Lo estaba haciendo todo el tiempo y luego me detuve. Y de repente mi ansiedad volvió y sentí que realmente faltaba algo".