The Offspring anuncia gira de 2025 por Estados Unidos

La banda de punk rock The Offspring anunció este miércoles su gira de 2025 junto a grupos abridores como Jimmy Eat World y New Found Glory, la cual los llevará por varias partes de Estados Unidos.

De acuerdo con el portal NME, la gira "Supercharged Worldwide In '25" comenzará el próximo 11 de julio en West Palm Beach, Florida, y finalizará el 7 de septiembre en Colorado.

Las entradas para ver a los rockeros saldrán a la venta este viernes 7 de marzo, pero los fans pueden acceder a una preventa especial a través de sitios especializados en boletaje como StubHub, VividSeats y SeatGeek.

En el anuncio se confirmó que The Offspring estará acompañada por Jimmy Eat World y New Found Glory en la gran mayoría de conciertos, que en total se expandirán por 34 fechas a través de EU.

Se espera que la gira incluya todo el repertorio de éxitos de la banda, conformada en 1984 en Garden Grove, California, los cuales incluyen rolas como "Smash"", "Pretty Fly (for a White Guy)", "Why Don't You Get a Job?" y "The Kids Aren't Alright", emtre otras.

The Offspring ha lanzado hasta la fecha 11 álbumes de estudio y ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo a lo largo de su carrera. La banda lanzó su más reciente disco, Supercharged, en octubre pasado.