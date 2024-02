Daniel Boaventura y su Pasión por la Música en Gira

Sabe que es necesario el descanso para cobrar nuevas fuerzas y continuar con la segunda etapa del Best Part of the Show Tour, que traerá a Monterrey el miércoles 6 de marzo, y sin embargo, Daniel Boaventura ya está desesperado por terminar sus vacaciones y retomar sus conciertos.

"Estoy de vacaciones, pero para mí hay un límite para vacacionar, no me gusta quedarme mucho tiempo parado, ya no quiero más", comentó el intérprete brasileño, "descansé un poco, oficialmente tengo 20 días de vacaciones, pero nunca estoy enfocado en descansar, siempre estoy haciendo algo con música.

"Para mí es bueno descansar, pero me quedo muy impaciente, quiero trabajar, me gusta estar siempre conectado con la música. Para mí los shows no son un trabajo, claro hay que estar siempre cuidando la voz, estar siempre en el gimnasio, leyendo, preparando repertorio, es un placer tan grande para mí, es algo natural, no lo siento como trabajo".