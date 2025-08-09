Noche de romanticismo

Reynosa sigue trayendo a su público los mejores espectáculos y lo vuelve a hacer Romanse Enterprise, logra un éxito total con la presentación de dos agrupaciones que hicieron época con su versátil romanticismo, y estilo único que les ha permitido servir vigentes al paso de más de cinco décadas de trayectoria y si estamos hablando del gran concierto que ofreció la noche del 7 de agosto Ángeles Negros y Pasteles Verdes en el escenario del Círculo de la UMAN que lució abarrotado.

Los reynosenses y el público Del Valle de Texas disfrutaron de una noche de total romanticismo con la Gira de Grandes Éxitos de Los Ángeles Negros y Los Pasteles Verdes en concierto, quienes llevaron a su público de la mano por el túnel de los recuerdos con los clásicos de estas dos leyendas de la balada romántica.

La noche dio comienzo con la intervención Musial de Pasteles Verdes con temas como Esclavo y Amo, Angelitos Negros, Amada Mía, HipocresíaÁngeles Negros interpretó Canciones como "Esclavo y amo", "Amor imposible", "Recuerdo de una noche" , " El Final que no llegó" e "Hipocresía" entre muchas más que por una hora complacieron a sus seguidores.

Posteriormente cedieron el escenario a los Ángeles Negros que deleitaron a los asistentes con: "Murió la Flor", "Déjenme si estoy Llorando", "Y volveré" y "Debut y despedida" entre muchos más éxitos que fueron parte del set list de esta noche de recuerdos, donde por más de dos horas el público se transportó décadas atrás con dos íconos del romanticismo.