Concierto épico de Linkin Park en Guadalajara

GUADALAJARA, Jalisco. - Antes de que el primer acorde retumbara en el Estadio 3 de Marzo, una versión de "El Rey", de Vicente Fernández, sonó como prólogo inesperado. Luego, la batería irrumpió con fuerza y "Somewhere I Belong" se convirtió en un rugido colectivo que marcó la llegada de Linkin Park en su primera presentación en la Ciudad.

Esta noche, el recinto vibró con la energía acumulada de 23 mil asistentes. La gira "From Zero" llevó a la banda californiana, fundada en 1996, a fusionar su nuevo material con himnos que han acompañado a generaciones.

Después del show de apertura de AFI, las voces de Mike Shinoda y Emily Armstrong tomaron el escenario a partir de las 21:03 horas, respaldados por el baterista Colin Brittain, el bajista Dave "Phoenix" Farrell, el tecladista Joe Hahn y el guitarrista Alex Feder.

"¡Buenas noches! ¿Qué pasa? ¿Cómo están?", saludó Shinoda en un español entrecortado y provocó una ovación inmediata.

"Estamos muy emocionados de estar aquí esta noche. Muchas gracias por recibirnos", agregó en inglés antes de interpretar "The Empitness Machine".

El setlist abarcó distintas etapas del grupo. En la primera mitad, temas como "Crawling" y "Waiting for the End" retumbaron con fuerza, mientras que "Good Things Go" y "Casualty", de su más reciente producción mostraron la evolución sonora de la banda tras la pérdida de Chester Bennington en 2017.

El espectáculo visual incluyó dos pantallas flotantes en el escenario, una gigantesca en el fondo y otras laterales, donde se proyectó arte digital y primeros planos de los músicos, en especial de Armstrong, quien se unió a la banda en 2024 y recibió una cálida bienvenida.

"¡Emily, Emily!", corearon los fans en reconocimiento a la vocalista en varias ocasiones.

Cuando llegó el turno de 'Two Faced', los cantantes recorrieron la pasarela que se extendía hasta el centro del escenario y se acercaron al público. Durante "Waiting for the End", miles de celulares iluminaron el estadio; en "What I've Done", las voces del público se hicieron protagonistas, y en "In the End", Armstrong descendió del templete para interactuar con los asistentes de primera fila.

"¡Viva México, cabrones!", exclamó Shinoda antes de desatar el frenesí con "Faint".

Tras dos horas de concierto, "Bleed It Out" marcó el cierre de la noche.

"Gracias por apoyar nuestro álbum From Zero y por darle la bienvenida a nuestros nuevos amigos. Los amamos, gracias", dijo Shinoda antes de despedirse de Guadalajara.

Tamales para los fans

Horas antes del show, Linkin Park sorprendió a sus seguidores con un peculiar gesto: regalar tamales en el centro comercial La Perla. La iniciativa, enmarcada en el Día de la Candelaria, reunió a cientos de fans desde temprano.

Entre los asistentes destacaron los hermanos Ángel Francisco, de 21 años, y Diego, de 19, quienes llegaron a las 7:00 horas desde Tonalá tras un viaje en transporte público.

"Esta dinámica me pareció muy novedosa, aparte divertida por lo mismo del Día de la Candelaria. A mí no me había tocado ver o escuchar que una banda regalara tamales, me parece algo muy único", comentó Ángel Francisco, quien ganó un pase doble para el concierto.

La entrega de tamales, programada de 11:00 a 13:30 horas, tenía un límite de 400 unidades. Sin embargo, antes de que iniciara, más de 500 personas ya esperaban en la fila. Aunque la banda no estuvo presente, la actividad generó un espacio de convivencia entre los fans.