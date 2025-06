Guns N' Roses anuncia concierto en Ciudad de México

La icónica banda de rock Guns N' Roses anunció su esperado regreso a México como parte de la segunda etapa de su gira mundial, Latin American Tour 2025.

La agrupación liderada por Axl Rose y Slash se presentará el próximo 8 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, en un concierto que promete reunir a miles de fanáticos para revivir los grandes clásicos del hard rock.

Este anuncio llega tras una exitosa gira veraniega por Europa y Medio Oriente, en la que Guns N' Roses colgó el letrero de "sold out" en recintos emblemáticos como el Estadio Wembley en Londres, el Allianz Arena en Múnich y el Estadio Olímpico de Barcelona.

Ahora, su poderosa propuesta sonora recorrerá América Latina con 13 fechas confirmadas en países como Costa Rica, El Salvador, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Perú y, finalmente, México.

Los fans podrán adquirir sus entradas durante la Gran Venta HSBC, que se llevará a cabo el 11 y 12 de junio a partir de las 14:00 horas. Posteriormente, los boletos estarán disponibles al público general en taquillas y a través de Ticketmaster.

Formada en Los Ángeles en 1985, Guns N' Roses se consolidó rápidamente como una de las bandas más importantes de la historia del rock.

Con una alineación clásica que incluye a Axl Rose (voz), Slash (guitarra) y Duff McKagan (bajo), el grupo marcó a toda una generación con su álbum debut Appetite for Destruction (1987), el cual vendió más de 30 millones de copias a nivel mundial e incluye himnos como "Sweet Child o' Mine", "Paradise City" y "Welcome to the Jungle".

En los años 90, la banda expandió su sonido con discos ambiciosos como los Use Your Illusion I y II, donde destacan temas como "November Rain", "Don't Cry" y "Civil War", acompañados de videoclips icónicos.