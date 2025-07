Concierto final de Ozzy Osbourne recauda 190 millones de dólares

El concierto "Back to the Beginning", realizado este pasado sábado para despedir de los escenarios a Black Sabbath y a su vocalista, Ozzy Osbourne, recaudó 190 millones de dólares que se repartirán entre tres organizaciones benéficas.

De acuerdo con Tom Morello, integrante de Rage Against the Machine y director musical del histórico concierto que duró casi diez horas, el show rebasó las expectativas altruistas que se tenían originalmente.

"Se donarán en total poco más de 190 millones de dólares a hogares y hospitales infantiles", señaló el productor y músico. El dinero se repartirá entre Cure Parkinson's, el Hospital Infantil de Birmingham y el Hospicio Infantil Acorn, según detalló la BBC.

Morello, quien actuó en el escenario con varios colegas metaleros y rockeros, también publicó una serie de fotos tomadas en el evento, incluyendo una de Osbourne sonriendo.

"Gracias, Ozzy Osbourne, por confiar en mí como director musical del espectáculo 'Back To The Beginning'. Fue más de un año de arduo trabajo, pero el heavy metal fue lo que me hizo amar la música, y fue una labor hecha con amor", señaló Morello en redes.

"Recaudamos muchísimo dinero para una gran causa, y muchísimos grandes músicos y fans de bandas de todo el mundo rindieron homenaje a los más grandes de todos los tiempos".

Según The Guardian, la transmisión en vivo del concierto en formato de pago por evento fue vista por más de cinco millones de fans en todo el mundo, generando ganancias mayores a los 80 millones de dólares, teniendo en cuenta que cada boleto del streaming costó un promedio unos 15 dólares.

"El 100 por ciento de las ganancias de la transmisión en vivo también se destinará al Acorns Children's Hospice, al Birmingham Children's Hospital y a Cure Parkinson's", confirmó la producción del show durante el evento.

Todos los artistas que participaron en "Back To The Beginning", desde Pantera, Metallica y Slayer, hasta Gojira, Steven Tyler y Lamb of God, lo hicieron de forma gratuita.