Shakira brilla con su 'Mujeres Ya No Lloran Tour' en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- La noche cayó y la luna llena se asomó en el cielo regiomontano anunciando la llegada de la "reina Loba".

Su poderoso aullido puso en alerta a su "manada" que la esperó por siete años y a su regreso se encontró con una Shakira resiliente, empoderada, que en medio del dolor encontró su fortaleza y que tras su caída, luego de su mediática separación de Gerard Piqué, se levantó más sabia.

Esta noche, 49 mil "shakilovers" (cifra proporcionada por los organizadores) atestiguaron desde el Estadio de los Rayados el primero de los conciertos que marcó el comienzo de "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" por México.

Una pantalla gigante al fondo del escenario proyectó la aparición de la barranquillera de 48 años acompañada de un ejército de bailarines a las 21:03 horas. La gente en el estadio estalló en gritos.

"La Fuerte" abrió el tan esperado concierto que brilló por su espectacular producción visual y musical.

"Buenas noches Monterrey", saludó y su manada se rindió ante la diosa colombiana.

El primer coro masivo retumbó en el "Gigante de acero" con las notas del tema "Las de la Intuición", éxito de hace 20 años muy presente entre sus fans, pues para esta noche imitaron el look del video de Shakira, de blusa blanca con corbata negra y peluca morada.

Aunque la euforia subió a su máximo nivel al escuchar "Estoy Aquí", éxito que catapultó su carrera hace 30 años, de su disco Pies Descalzos.

"Por fin mi primera noche en este País, México. Este País que me abrió sus puertas y me acogió. Este País en el que siempre me he sentido en casa. Ustedes son mi segunda casa", expresó.

"Definitivamente no hay mejor encuentro de una loba con su manada mexicana".

Con el respaldo de 30 años de trayectoria y grandes éxitos que la colocan como la primera artista de habla hispana en tener cuatro canciones con más de 500 millones de reproducciones en Spotify, la colombiana hizo un repaso de lo más viejito y hasta lo más nuevo de su discografía.

Dueña de las emociones de su "manada" la puso alegre con la mezcla de sonidos electrónicos, dance, electropop, pop y urbanos.

Pero también apostó por la nostalgia al recordar "Inevitable", en la que se colgó en hombros su guitarra, así como "Monotonía".

Las coreografías fueron un adorno constante del show al cantar "Te Felicito", "TQG", "La Bicicleta", La Tortura" y "Puro Chantaje".

Más allá de la gran fiesta que armó junto a los regios, Shakira abrió su corazón y compartió que más allá de su éxito, es una mujer como todas, que no ha escapado del sufrimiento.

"¿Ustedes saben lo que significa para mí estar aquí? No ha sido fácil porque de las caídas nadie se salva, pero si algo he aprendido es que la caída no es el final sino el comienzo de un nuevo paso", dijo la barranquillera, quien tuvo problemas con el audio porque cuando se dirigía al público difícilmente se le entendía por lo viciado del sonido.

"Es que nosotras después de cada caída nos levantamos más sabias, más fuertes.

Y si no queremos llorar, nos ponemos a trabajar y facturamos. Bienvenidos al Tour Las Mujeres Ya No Lloran".

Aunque la acompañó a Monterrey, su hijo Sasha solo apareció frente al público a través de la pantalla cuando su famosa madre interpretó "Acróstico".

El estadio se cimbró a las 21:50 horas con el ritmo de "Hips Don't Lie" ratificando que sus caderas nunca han mentido.

La estrella más influyente de la música latina, con 62 millones de oyentes mensuales en Spotify, provocó alaridos al ejecutar su famosa danza de vientre al sonido de "Ojos Así".

El público no tuvo descanso porque la descarga de energía permaneció a topo desde el inicio y hasta el final de "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".