Shakira: Concierto lleno de energía en el Estadio GNP

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la misma energía con la que arrancó su gira en México, terminó Shakira su concierto de este domingo en el Estadio GNP, abarrotado por séptima vez consecutiva.

Poco más de dos horas de baile, gozo y frenesí fueron el cierre para una gira por el País que ha dejado casi medio millón de espectadores felices y dispuestos a repetir la experiencia de ver a la colombiana.

Tocando la guitarra, moviendo las caderas, cantando, facturando.

¿Quién no querría ver 'ojos así'?

Y ella lo sabe, pues volverá con tres fechas más en el Estadio capitalino y otras más en Puebla o Querétaro.

Su lista de éxitos concierto a concierto no varió mucho, pero eso no importó a la fanaticada nacional que se desbordó en cada uno de ellos.

Siete conciertos que, además de que quedarán grabados en la mente del espectador, fueron capturados en video para un documental, según dijo ella misma.

"Esta no es mi última noche aquí, México, no me quiero ir, voy a volver. Gracias por apoyarme te ti. Son los mejores", soltó la cantante.

Y en respuesta, el público se le entregó con coros en "Monotonía", "Pies Descalzos" o "Loca". Muchos bailando a la par, entre ellos niños y adultos, que juntos disfrutaron este Las Mujeres Ya no Lloran Tour.

"Shakira, hermana, ya eres mexicana", le gritaba la gente casi al final, tras la aparición del Mariachi Gamma Mil.

"Loba" cerró su travesía con pirotecnia y un mensaje de agradecimiento a sus fans mexicanos.