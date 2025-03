Emotiva actuación de Mon Laferte en el Vive Latino

La primera presentación de Mon Laferte en el Vive Latino fue hace 10 años, en el escenario más chico, la Carpa Intolerante, y fue una actuación que recuerda porque se le rompió su guitarra, pero la noche de este domingo todo fue contraste contra ese debut.

Ya no es sólo chilena, también está naturalizada mexicana, ahora es madre, ya no fuma mariguana y le dieron el escenario principal, prácticamente abarrotado para escucharla entonar su recorrido por una amplia discografía que no para de crecer.

Como agradecimiento para el País, que le permitió forjarse la carrera que soñó, la cantautora quiso dar un regalo durante la actuación y estrenó su próximo sencillo inédito, ya que saldrá hasta el 27 de marzo, sobre un amor que aún es ilícito.

La respuesta de los presentes para la ahora rubia fue pasional, ya que no pararon de aplaudirla y cantar sus composiciones a tal volumen que a momentos ella se callaba para oírlos.

Laferte arrancó su acto con "Tormento", "Aunque Te Mueras Por Volver", "Mi Buen Amor" y "Flaco", que le dieron la oportunidad de pasar de guitarra eléctrica a la acústica y hasta de tocar la armónica, para adelantar que quería mostrar un ejemplo de su versatilidad.

La única constante era la potencia de su voz, útil para alargar notas, y su coquetería, ya que un gesto le bastaba para ruborizar a algunos.

En algún momento, para remarcar su mexicanidad, hasta soltó un "¿Me estás oyendo, inútil?', que fuera grito de batalla de Paquita la del Barrio, mientras regalaba "Si Tú Me Quisieras" o "No Te Fumes Mi Marihuana".

"Juventud, no tienen que fumar marihuana. Eso es de millennials. Yo ya no fumo, la dejé pero no sé dónde", bromeó, para luego pedir que todos saltaran.

Hubo tanta entrega por parte de los fans que a algunos les salió caro y sufrieron tanto aplastados contra la valla metálica que el personal de seguridad los ayudó a salir.

"Ha sido un placer tocar esta noche para todos ustedes. Gracias, México, mi amor", dijo antes de terminar su actuación con "Tu Falta de Querer", que cerró el show.

Al final, Mon Laferte mandó un beso con las manos y se retiró, para que el escenario fuera alistado para Zoé.

Con la noche el calor disminuyó y ahora la preocupación de la gente, que caminaba de un escenario a otro, era conseguir más energía, por lo que había filas en los esquites y botanas preparadas para poder lograr llegar al final de la jornada musical.