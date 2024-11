Concierto mágico de Aurora en Auditorio Telmex

GUADALAJARA, Jalisco.- Aurora pisó por primera vez el Auditorio Telmex esta noche de Halloween y, como si la fecha misma le otorgara un aura especial, la artista noruega convirtió el escenario en un paraje místico.

Después de su exitoso debut en el Teatro Diana el año pasado, donde su público tapatío llenó cada asiento en dos noches consecutivas, Aurora llegó esta vez al Auditorio Telmex, un recinto mayor que también la recibió con euforia, como si su magia hubiera crecido junto con su audiencia.

El ambiente comenzó a tomar forma desde antes, con asistentes disfrazados tanto para la festividad como en alusión al estilo de su ídola. Apenas iniciada la introducción con "Goddess of Dusk", la artista de 28 años apareció envuelta en un juego de luces azules y sombras fantasmales. Su voz, casi etérea, resonó en el lugar desde sus primeras piezas, "Churchyard" y "Soulless Creatures".

"¡Hola, Guadalajara! Estoy muy feliz de estar aquí. Siento que ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos y puedo ver que nuestra familia ha crecido, y eso me conmueve. ¿Quién me vio antes? Gracias por regresar hoy, bienvenidos. Ustedes son mis amigos y van a cuidar muy bien a quienes vienen por primera vez", dijo la cantautora, quien también logró el sold out en el coloso ubicado en Belenes.

Antes de presentar la siguiente canción, "Echo of My Shadow", la cantautora de géneros como synthpop, folk, pop barroco y art pop aprovechó para brindar un mensaje en favor del contacto entre la humanidad.

"El mundo necesita de buenas personas ahora, que estemos en contacto con él y no nos aislemos en nuestros hogares. Sé que hay mucho allá afuera, así que es fácil quedarse en cama y dejar pasar el tiempo, pero el mundo realmente nos necesita, y siento que esta es una canción para agradecerles por no desaparecer ni olvidar que ustedes importan. Esta canción los invita a quedarse y a levantarse de su propia oscuridad para abrazar la luz del amor", expresó.

Aurora se mostró como siempre: vulnerable y mágica, con un aire de hada o bruja blanca, conectada plenamente con la audiencia. No dejó de bailar descalza por el escenario ni de lucir su distintivo vestido blanco de capas.

Después de temas como "A Soul With No King" y "All Is Soft Inside", con las que los asistentes parecían hechizados, llegó uno de los momentos más especiales de la noche: la interpretación de "Exist for Love", que fue presentado por Aurora con un mensaje sobre inclusión y, al terminar, inspiró la pedida de matrimonio de una pareja de fans.

"Las personas se asustan mucho del amor, especialmente cuando grupos de personas que han sido oprimidas y reprimidas durante años expresan su amor, como las personas gays, las personas trans, o quienes se identifican como queer en cualquiera de sus formas.

"La gente quiere oprimirlos porque tiene miedo. Cuando las personas oprimidas empiezan a levantarse, no hay nada más poderoso que quienes eligen el amor sin motivo, porque el mundo ha sido cruel con muchos de nosotros, y fácilmente podríamos habernos vuelto crueles también. Pero, aún así, elegimos simplemente amar", comentó la artista.

En el evento, que inició a las 21:17 horas y finalizó tras dos horas, también se escucharon "Runaway", "Into the Unknown", "Cure For Me" y "Running with the Wolves".

Este concierto fue más que una fecha en su gira What Happened To the World Part 2; fue un ritual de comunión y fantasía que volverá a cobrar vida en México este sábado, durante el próximo show de Aurora en la CDMX.