Westlife volverá a México con tres conciertos este marzo

CIUDAD DE MÉXICO

A finales de los noventa, la agrupación irlandesa cautivó con el lanzamiento de sencillos como "If I let you go", "Flying without wings" y "Fool again", que a pesar de formar parte de su primer álbum, cuando eran poco conocidos, alcanzó la gran aceptación de sus fans en todo el mundo. De hecho, el videoclip de "Fool again" fue grabando en la Ciudad de México, en el que Nicky, Kian, Shane, Mark y Brian, que actualmente ya no está en la banda, caminado por algunos de los monumentos y sitios más representativos de nuestro país.

En sus próximas producciones discográfica, la banda creó algunas de las canciones más representativas de la música pop del inicio del siglo, como es el caso de "I lay my love on you", "Uptown girl", "Bop bop baby" y "Mandy", entre otras.

El éxito que consiguió en nuestro país fue tal que, a sólo un año de haberse presenta por primera vez en nuestro país, como parte de las bandas que se presentaron el concierto de Telehit, en noviembre de 2002, la banda logró conjuntar a 30 mil personas en la Plaza de Toros México, la cual fue cerrada en el verano del 2022, en el que tuvieron a Patricio Borghetti como telonero, como informó "Notimex" en esa época.

La banda se fue con un muy buen sabor de boca, luego de expresar su sorpresa del recibimiento que tuvieron por parte de sus fans mexicanas y mexicanos con quienes, además, disfrutaron una cena privada.

Y aunque muchas y muchos podrían pensar que este es el regreso de Westlife a México, luego de años sin pisar territorio mexicano, la realidad es que la agrupación estuvo de visita en nuestro país hace apenas tres meses, pues fue una de las bandas principales que se presentó en el Festival Machaca, de Monterrey, donde sorprendió por la cantidad de seguidores que asistieron sólo para volverlos a escuchar interpretar sus éxitos.

Sin embargo, en esta ocasión no formarán parte de ningún festival, sino que la banda, creada hace 25 años, llegará a CDMX, Guadalajara y Monterrey para presentar "The wild dreams tour" que, hasta la fecha, ya ha pisado todo Europa, logrando sold out en el estadio de Wembley, uno de los más importantes mundialmente, debido a que tiene la capacidad de aguardar a más de 90 mil personas.

En un video que la banda publicó en sus redes sociales anuncia que su llegada a México tendrá lugar a principios de la primavera, pues sus tres conciertos tendrán lugar el 20, 21 y 22 de marzo, siendo Monterrey la primera ciudad en la que se detendrá, para más tarde llegar a Zapopan, Guadalajara y, finalmente, cerrar su vista en la Ciudad de México.

La preventa para sus conciertos ya se acerca; la preventa exclusiva -disponible para la tarjeta de Banco Azteca- será el 28, 29 y 30 de septiembre, mientras que la venta general será el primero de octubre.