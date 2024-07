Céline Dion: Preparativos para su regreso a los escenarios en Las Vegas

Céline Dion estaría realizando ensayos "en secreto" con ayuda de terapeutas de voz con el propósito de volver a cantar en Las Vegas para una pequeña serie de conciertos en el Resorts World Theatre, según informaron fuentes a The Sun US.

"Céline volverá a actuar. Por el momento es un secreto, pero el anuncio es inminente. Céline ha firmado para volver a cantar ante el público en noviembre. Ella ha trabajado increíblemente duro para volver a un lugar donde pueda cantar bien y durante un buen período de tiempo. Ella cree que está lista para actuar durante más de una hora", dijo al medio una fuente del mundo del entretenimiento de Las Vegas.

De acuerdo con el reporte, los shows podrían fecharse para el mes de noviembre, siendo uno de los atractivos turísticos durante el Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas. En caso de que los problemas de salud no le permitan a la cantante actuar en vivo, los conciertos podrían posponerse para el próximo año.

"Su deseo de regresar y entretener después de una gran fuerza que la impulsa en sus batallas de salud. Nunca se rindió y ha estado trabajando en secreto durante meses, sobre todo la fuerza y control vocal. Todo empezó con pequeñas sesiones con sus músicos en su casa y ahora ha crecido hasta el punto de poder cantar varias canciones seguidas con un nivel que la emociona y la satisface", añadió la fuente.

La iniciativa de la intérprete de "My Heart Will Go On" habría causado el entusiasmo de los ejecutivos de la compañía de entretenimiento AEG Presents, quienes se han mostrado contentos de apoyar a la cantante.

"Los ejecutivos allí están más que entusiasmados por el progreso que ha logrado Céline. Son más que solidarios y se sienten muy felices de colaborar para asegurarse de que todo esté bien para cualquiera de las dos partes. Tendrá algunas citas limitadas para evaluar eficazmente su salud, bienestar y salud mental también.

"No hay duda de que los fanáticos la apoyarán pase lo que pase. Por supuesto, como en todas estas situaciones, la salud y el bienestar de Céline son lo primero. Pero en este momento están enfocados en su regreso en noviembre y cualquier cosa más allá de eso se discutirá después de ese reto", comentó la fuente a The Sun.