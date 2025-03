Rocío Banquells: Trayectoria musical y concierto especial

Rocío Banquells celebra 40 años en la música, aunque son ya 53 desde que arrancó su trayectoria como actriz, y su mayor orgullo, dice, es llegar a este momento con una carrera vigente y conocida por las nuevas generaciones.

Como parte de sus festejos, la intérprete de éxitos como "Luna Mágica" y "Abrázame" inicia gira en Guadalajara, donde se presentará el próximo jueves 13 de marzo en el Teatro Galerías.

"No han sido fáciles estos 53 años de carrera, de los cuales 40 en la música. Demostrar que vales por ti misma y no por ser hija de quien eres, porque orgullosamente soy hija de Rafael Banquells y Dina de Marco, grandes artistas, pero siempre cuando empiezas tu carrera existe el 'es hija de', 'es hija de y no nunca será como él o ella'.

"Sin embargo, logré reconocimiento por mi y no por mis apellidos y he logrado también mantener mi nombre limpio y vigente incluso entre las nuevas generaciones, todo esto no ha sido fácil, pero hacerlo es de mis mayores orgullos", contó la artistas.

En su show del "Tour 40 Aniversario", dijo, ofrece un extenso repertorio de hits y algunos homenajes a sus artistas queridos.

"Escucharán muchos éxitos, muchos no los canto completos, sino en popurrís porque son muchísimos temas, pero incluso hago un recorrido por comedia musical, que es lo que he hecho también en teatro; entonces hago un popurrí de melodías de La Bella y La Bestia, de Mama Mía!

"Le hago un homenaje a un grande que siempre admiré y sigo admirando, León Dan y, por supuesto a Dulce, mi gran amiga, con dos temas muy importantes, "Tu Muñeca" y "No Soy Tu Muñeca", adelantó la actriz y cantante.

Rocío Banquells ofreció el primer concierto de festejo el 15 de febrero en el Teatro Metrpólitan, en Ciudad de México y la gira inicia en "La Perla Tapatía".