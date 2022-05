Canta en Ucrania

Bono, acompañado the Edge y otro músico vestido con uniforme militar ucraniano.

Bono, acompañado por el guitarrista the Edge, entonó la canción de Ben E. King "Stand By Me" en la estación Khreschatyk del metro. Otro músico vestido con uniforme militar ucraniano también cantó con él.

Además acudió a Bucha, una localidad de las afueras de Kiev en la que fueron hallados cientos de cadáveres después de que las tropas rusas se retiraron el mes pasado. Se considera que posiblemente allí se cometieron crímenes de guerra.