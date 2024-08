El rock no está muerto: Caifanes

El rock no ha muerto ni agoniza, y el ímpetu de los herederos de la escena nacional resisten a la nueva era de la música de "plástico", considera Caifanes, banda fundada en 1987.

La banda capitalina, considerada como uno de los actos más innovadores e influyentes en el rock latinoamericano, confía en que el rumbo y crecimiento de nuevos movimientos, como el que impulsaron ellos en los años 90, continúan a paso firme.

"No es cuestión de salvación, sino de credibilidad y de resistencia. El rock no se está muriendo, no es que le estén dando máscaras de oxígeno, más bien se siguen formando nuevos movimientos porque todo cambia, vienen nuevas generaciones. Es muy poderoso ver cómo los jóvenes siguen creyendo en lo que quieren creer", asevera Saúl Hernández, líder y vocalista de la agrupación.

Son precisamente los jóvenes, dice Diego Herrera (saxofonista), los que deben mostrar actitud a la hora de querer resaltar en la música.

Hay un segmento que ha comercializado a la música violentamente y eso le ha dado en la madre. Es difícil seguir tanta información, sin embargo, celebramos que exista una posibilidad como la Escuela de Música del Rock". Diego Herrera músico

"Creo que ahora hay una sobreoferta en el mundo, uno se pierde, se hace mucha música muy plástica de alguna manera. Tienes que ser bravo en un momento dado para hacer lo que te gusta y esa fue un poco nuestra actitud, ahora nos llevan en coche pero antes íbamos en Metro, poníamos los rediles, los amplificadores nosotros mismos, no existían los asistentes. Y todo eso tiene que ver con las ganas, la actitud, que creo se ha perdido. Existe una prisa desmedida por obtener las cosas", agrega.

Prueba de la resistencia que han mostrado los intérpretes de "Viento" y "Afuera" es que en pleno 2024 siguen llenando recintos, como lo harán mañana en el Estadio GNP (antes Foro Sol), con boletaje agotado y con un aforo de 65 mil personas.

"Tenemos mucho agradecimiento, que siempre están ahí. Lo sorprendente es que saben mejor las canciones que nosotros. Es algo poderoso porque no hay una brecha generacional, ya somos parte de la raza", afirma Hernández.

"Es increíble que una cosa que inventamos esté cabrón (Saúl) y yo en un cuartito de azotea siga dándonos un estadio con más de 60 mil personas. No podemos más que estar agradecidos", añade Herrera.

Esperan que el arte se tome en serio

Caifanes apadrina la celebración número 18 de la Escuela de Música del Rock a la Palabra, perteneciente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

En ese contexto, coincidieron en que la nueva administración, encabezada por Claudia Sheinbaum, debe ser contundente a la hora de voltear a ver a las artes, un sector olvidado en los últimos años.

"Aprendimos a no creer en nadie y a hacer las cosas como pudiéramos. Ojalá todo cambie porque no queremos ser mejores artistas, queremos ser mejores humanos y el arte ayuda a eso. Nosotros tenemos la ventaja de poder vivir de la música, pero los que hacen teatro, danza, un porta, la tienen difícil", señala Herrera.

"Ojalá exista un acercamiento más serio, más propositivo y más empático. Que se rompan líneas costumbristas y crear nuevas, que nos den frescura y nuevas ideas", completa Hernández.

Los integrantes de la banda consideran que hacen falta lugares para presentarse y que el Foro Alicia es parte de esa resistencia.