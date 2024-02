Magistral concierto: Se presenta Bryan Adams en Hidalgo

EL MAÑANA/Hidalgo, Texas.- El famoso cantautor canadiense, Bryan Adams, llegó por primera vez a esta frontera con "An Evening with Bryan Adams", espectáculo que lo trajo por primera vez a Hidalgo, Texas, y qué mejor lugar para presentarse que Payne Arena, que lució abarrotado por fans de todas las edades y de ambos lados de la frontera.

Este legendario artista canadiense, dentro de su gira mundial, incluyó

Hidalgo, Texas, para llegar a cautivar a sus fanáticos que lo admiran no

sólo por su carrera musical, sino también por su labor filantrópica; además ha logrado el puesto número uno en más de 40 países con su música. Ganador de múltiples premios y reconocimientos, incluyendo tres nominaciones al Premio de la Academia y un Grammy, Adams ha dejado una marca indeleble en la industria musical.





LLUVIA DE ÉXITOS

La noche fue mágica; desde que subió al escenario no cesó la lluvia de éxitos, entre los que se escucharon "Please Forgive Me", "Heaven", "Run To You" y "What If There Were No Sides At All", por mencionar algunas.

Todo un master, el músico y cantante recorrió todo el escenario para estar lo más cerca posible de sus fanáticos, con quienes interactuó en repetidas ocasiones mostrando su beneplácito de estar frente a ellos compartiendo su música.

UN GIGANTE MUSICAL

Bryan Adams no ocupó más que su voz, su talento y una pantalla gigante a sus espaldas para provocar la ovación de principio a fin de show que duro casi dos horas.

El público vibró con este espectacular, donde se dejaron escuchar sus más grandes éxitos de baladas y de rock en medio de un vanguardista escenario con lo mejor en audio e iluminación.

Con la euforia a flor de piel también se escucharon "Shine a light", "So happy it hurts" y "Can´t take may eyes".

Otros temas que ovacionaron fueron "Kiss ass", "Can´t stop this thing we started" y "Sombody", "Here I am", "When you´re gone" entre muchos mas de su amplio repertorio musical y decidió cerrar la noche con la canción "All For One, One For Love".

Un escenario vanguardista respaldó el talento del cantante canadiense que llegó con ´An Evening with Bryan Adams´.

El clásico coche de Bryan Adams no podía faltar; salió volando sobre el público.