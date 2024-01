Gana a Timberlake ¡con sencillo de 2011!

Ciudad de México

Justin Timberlake estrenó ayer el sencillo "Selfish" como anticipo de su próximo álbum, pero no contaba con un boicot de los fans de... Britney Spears.

El cantante lanzó una nueva canción y álbum, "Everything I Thought It Was", que saldrá el 15 de marzo.

Sin embargo, luego de aparecer en todas las plataformas "Selfish", seguidores de Spears reaccionaron negativamente al hecho de que la canción tuviera el mismo título que un sencillo que publicó la cantante en 2011.