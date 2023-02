Noche de estrellas

Los Ángeles, California

El maestro de ceremonias este año fue Trevor Noah, quien presentó a Bad Bunny como una "fuerza global", al ser el artista más escuchado del mundo por streaming y abrió la ceremonia de los Grammy con "El apagón" y "Después de la playa", su presentación fue tan energética que hizo bailar a Taylor Swift.

Más adelante, Bad Bunny ganó el premio a mejor álbum de música urbana por "Un verano sin ti".

La Grabación del año fue para "About Damn Time", de Lizzo.

Harry Styles ganó el premio a mejor álbum pop vocal por "Harry´s House" e interpretó su éxio "As It Was" en el escenario y quien al final de la noche se apodero del máximo galardón de Álbum del año por "Harry´s House".

MÁXIMOS GALARDONES

Álbum del año: "Harry´s House", Harry Styles.

Grabación del año: "About Damn Time", Lizzo.

Canción del año (premio a los compositores): "Just Like That", Bonnie Raitt.

Mejor nuevo artista: Samara Joy.

Compositor del año: Tobias Jesso Jr.

Mejor interpretación pop solista: "Easy on Me", Adele.

Mejor interpretación pop dúo/grupo: "Unholy", Sam Smith y Kim Petras.

Mejor álbum pop vocal: "Harry´s House", Harry Styles.

Mejor álbum de música dance/electrónica: "Renaissance", Beyoncé.

AHORA ES EGOT

Viola Davis es ahora una artista EGOT — un término que se usa para quienes han ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony — después de ganar en la categoría de mejor audiolibro o grabación de narración. La actriz dio un discurso conmovedor y dijo emocionada "¡Acabo de ser EGOT!" al subir al escenario para recoger su premio.