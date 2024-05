Se ´mudará´ Bobby Pulido a Monterrey

Al puro estilo de grandes artistas que han fincado residencia musical en Las Vegas, Bobby Pulido hará lo mismo, estrenando el concepto en Monterrey.

El "Golden Boy" de la música texana hará historia al convertirse en el primer artista en implementar una temporada de conciertos en tierras regias, programados para diciembre en el Auditorio Cumbres.

"Así es, al estilo de Las Vegas, pero haré residencia aquí, en Monterrey", expresó el interprete, quien recién celebró 53 años de vida.

Para sorprender al público, el texano prepara un concierto especial, más extenso que de costumbre y con artistas invitados. También le gustaría traer a su papá, al legendario Roberto Pulido, para compartir escenario.

"He tenido varias presentaciones aquí (en el Auditorio Cumbres) y siempre me voy con una vibra muy diferente a todos los shows, y no me dejarán mentir las fans, que en este lugar se genera un show íntimo, en donde te ven de cerquita, donde podemos ver a la gente reaccionar", dijo Bobby.

"Después del último sold out que tuvimos me propusieron hacer esto (la residencia). Se me hizo como que raro al principio porque nosotros no acostumbramos a hacer eso... pero lo mastiqué bien y me gustó mucho la idea de ser el primero en hacerlo".