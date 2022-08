Su más reciente sencillo, "Break My Soul", extraído de su nuevo álbum Renaissance, encabezó el Billboard Hot 100 esta semana. Entró a las listas hace poco más de 40 días y alcanzó su punto máximo durante el lanzamiento del disco el pasado 29 de julio.

La última vez que Beyoncé se coló a las listas de popularidad de Billboard fue con "Single Ladies", en 2008, con una duración de cuatro semanas consecutivas. Sin embargo, la ganadora del Grammy sí llegó a destacar con varias colaboraciones desde entonces.

Por ejemplo, Beyoncé ocupó la primera posición con Ed Sheeran en 2017, con "Perfect", y en 2020 con Meghan Thee Stallion, cuando colaboraron en el remix de "Savage".

SUS CONTRINCANTES

La lucha de Beyoncé por el primer lugar la enfrentó contra "About Damn Time", de Lizzo, que bajó al segundo lugar después de estar allí durante dos semanas; mientras que "As It Was", de Harry Styles, se colocó en el tercer puesto, tras estar en la cima durante 10 semanas.

Renaissance es el séptimo álbum de Beyoncé en escalar al primer puesto en el Billboard 200. De las canciones de este álbum, la cantante logró colocar en las listas musicales más temas, entre ellos: "Cuff It" ocupó el puesto 13, "Alien Superstar" el 19, "Church Girl" el 22, "I´m That Girl" el 26, "Energy" feat. BEAM el 27 y "Cozy" el 30.

DEDICATORIA

Renaissance, el primer acto de una trilogía, es un vibrante homenaje a la cultura de club y al poder de la noche como salida salvadora de los problemas del día.

Es una carta de amor a sus fans y a su familia LGBTQI+, sobre todo a su difunto tío Jonny (que falleció a causa de una enfermedad relacionada con el SIDA en los años 90), y a los iconos de la música de baile de esas comunidades cuyas contribuciones han pasado desapercibidas durante demasiado tiempo. "Un gran agradecimiento a mi tío Jonny", dice Beyoncé en una carta incluida en el álbum. "Fue mi madrina y la primera persona que me expuso a mucha de la música y la cultura que sirven de inspiración para este álbum. Gracias a todos los pioneros que originan la cultura, a todos los ángeles caídos cuyas contribuciones han pasado desapercibidas durante demasiado tiempo. Esto es una celebración para ustedes". Y lo cierto es que no se queda corta: en el disco le rinde homenaje a los pioneros del rap, del house, la música disco y el gospel de los 90, añadiendo sintetizadores icónicos a la prístina producción del álbum que se pasea por el dancehall, los afrobeats, el techno, el deep house, el gqom y más allá, enhebrando un hilo conductor sonoro durante 16 canciones y un poco más de una hora.