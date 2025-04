Presenta Alex Lora ´irreverente show´ ¡Bien volado!

El espíritu de diversión fue la constante en el segundo día de actividades de la treceava edición del "Pa´l Norte", en el que de nuevo 100 mil espectadores gozaron un festín musical en el parque Fundidora.

La diversidad de estilos musicales se hermanaron: el pop rock de Benson Bonne, el rock irreverente de Alex Lora, el rock alternativo de Caifanes, así como el indie de Foster The People y la fusión de Fall Out Boy.

La gran sensación fue la presencia de Benson Boone, de 22 años, originario de Monroe, Washington, quien en la reciente entrega del Grammy ganó el reconocimiento global por su actuación.

Con miles frente al Escenario Original, lo primero que hizo Benson al tomar el micrófono fue dar un gran salto ante los gritos frenéticos de las mujeres.

Su poderoso alcance vocal retumbó en el Fundidora y el público se lo celebró al escucharlo cantar "Sorry I´m Here For Someone Else", "Coffee Cake", "Drunk In My Mind", "Cry", "Pretty Slowly", "There She Goes", "Slow It Down", y el más esperado, su gran éxito "Beautiful Things".

Con la presentación ante público de su más reciente canción "Y Caíste", y la petición de "que se necesitan más hombres y menos machos", Caifanes ofreció una noche vibrante a sus fans que los ovacionaron en el Escenario Principal del Pa´l Norte.

El cielo nublado, tras un caluroso día en la Ciudad, fue la atmósfera perfecta para el concierto de la emblemática agrupación de rock mexicano.

"Gracias, pero el aplauso es para ti raza, no para nosotros. Eres grande y poderosa, e imbatible", fue así como saludó el vocalista Saúl Hernández a su público, integrado por jóvenes y adultos, que cantaron con ellos sus hits "Viento", "Los Dioses Ocultos", "Nubes", "Mátenme Porque Me Muero", "Aviéntame", "Afuera" y "Aquí No Es Así".

La fallecida "Reina del Tex Mex", Selena Quintanilla, fue recordada por su hermano A.B Quintanilla, quien reunió a Ximena Sariñana, Matisse y Belanova sobre el escenario, como otra de las sorpresas de la velada.

Sariñana entonó "La Carcacha", Melissa, de Matisse, cantó "Bidi bidi bom bom", y Denisse, de Belanova, interpretó "El Chico del Apartamento 512".

Todos juntos cerraron con la emblemática "Amor Prohibido", y demostraron que el legado de Selena sigue vivo a 30 años de su partida.

Foster The People se sintió como en casa porque es un fiel amigo del festival, ya que se ha presentado en cuatro ocasiones.

El espectáculo de la banda liderada por el cantante Mark Foster trajo en esta ocasión un repertorio que contempló "Call It What You Want", "Don´t Stop", "Sit Next To Me", "Lotus Eater" y "Pumped Up Kicks".

"Acabo de aprender que somos la banda que ha venido muchas veces. Es nuestra cuarta vez en el Pa´l Norte. Desde el día uno ustedes son los mejores en el mundo. Es muy bueno volver", expresó el cantante.

David Bisbal irrumpió en el Escenario Principal como artista sorpresa para entonar "Bulería", "Esclavo de sus Besos", "Dígale" y "Ave María".

EN EL ESCENARIO PRINCIPAL

DIVISIÓN MINÚSCULA RECETÓ BUENA DOSIS DE ROCK ALTERNATIVO





La banda tamaulipeca División Minúscula entonó canciones como "Escombros", "S.O.S" y "Un Beso al Aire y un Tiro al Pecho".

"Es el fin de semana más divertido de Monterrey, ¿quiénes vinieron a vernos aquí?", preguntó el vocalista Javier Blake, quien recibió gritos de entusiasmo por parte de los asistentes.

"Humanos Como Tú", "Tan Fuerte Tan Frágil", "Sognare", "Las Luces de Esta Ciudad" y "Sismo" fueron también interpretadas por la banda, integrada además por Alejandro Blake, Ricardo Pérez y Alejandro Luque.

Motel, que fue de los primeros en salir y se presentó por tercera ocasión en el festival, supo prender al público tempranero.

Billy Méndez y Rodrigo Dávila entonaron éxitos como "Somos Aire", "Olvídame", "Siempre Tú", "Y Te Vas", y sus hits "Dime Ven" y "Lejos Estamos Mejor", así como su canción nueva "Cielos Transparentes".