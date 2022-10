Entre música y sorpresas

Belinda se mantiene de bajo perfil en la música, pero cuando finalmente decide reaparecer, lo hace como una diva.

La cantante que lleva nueve años sin lanzar nuevo disco reunió a alrededor de 14 mil personas anoche en el Auditorio Benito Juárez, para llevarlas a un viaje por su niñez adornado por varias atracciones.

El martes a las 21:20 horas, con 20 minutos de retraso, la intérprete de pop subió al escenario donde la esperaban cinco músicos, un robot gigante en el centro y un grupo de bailarines con trajes rosados.

Belinda, de 33 años, apareció con un traje futurista de corsé en rosa y negro para dar lugar a un popurrí de canciones lanzadas durante su paso por las telenovelas infantiles Amigos X Siempre y Cómplices al Rescate, entre ellas la famosa "Sapito", que puso a todos a brincar.

"Que hermoso estar en este escenario. Es como un sueño, no saben cuánto los extrañaba, me encanta estar en Guadalajara. Gracias por apoyarme", dijo Belinda.

Belinda se presentó esta noche en el foro principal de las Fiestas de Octubre con gran éxito Personajes:Belinda

Luego de ese primer acto, una chica del público le pidió ayudarla a revelar el sexo de su bebé, lo que la cantante mexicana de origen español aceptó.

"¿Ayúdame a revelar el sexo de mi bebé? Eso es Nuevo. Ayúdenme a pasar a esta mujer hermosa. ¡Que bonito! Nunca había hecho eso. ¿Quien cree que es niña, quien cree que es niño?", exclamó la estrella popera, quien en breve tuvo a la fan junto a ella.

"¡Es niña!", gritó la artista y se puso a brincar de emoción. De acuerdo con la futura mamá, llamaría Belinda a su hija.

"Muriendo Lento" y "Bella Traición", clásicos de su carrera en solitario, dieron continuidad al show que fue disfrutado por veinteañeros y treintañeros en su mayoría, pero también por algunos niños acompañados por sus padres.

Luego de una breve pausa, la también actriz actualmente radicada en Madrid reapareció con un nuevo outfit en color azul eléctrico para cantar el clásico "Egoísta".

En los primeros cuarenta minutos al público le quedó claro que lo que estaba viviendo no era un concierto común, sino todo un espectáculo por los bailarines que entraban y salían (aunque sus coreografías no se alcanzaban a apreciar por ser muchos en un espacio reducido), las pantallas que mostraban videoclips y otro tipo de imágenes coloridas para ambientar, y los fuegos al pie del escenario que alcanzaban a emitir calor a los más cercanos.

Casi a la hora de música, llegó una sorpresa: la invitación de la banda mexicana Motel para acompañarla con "Sueño de Ti", canción que fue poco familiar para la mayoría de los asistentes, pero no por ello dejó de ser captada por sus celulares.

Luego de ello, la artista anunció que realizaría una improvisación, así que tomó la batería, su instrumento favorito, para tocar su primera canción como solista, "Lo Siento".

Belinda (centro) que lleva nueve años sin lanzar nuevo disco reunió a alrededor de 14 mil personas anoche en el Auditorio Benito Juárez, para llevarlas a un viaje por su niñez adornado por varias atracciones.

"Recuerdo la primera vez que escuché mi primer sencillo en la radio lloré de la emoción, pero como ésta es una improvisación, necesito que me ayuden a cantarla. No soy Travis de Blink 182, pero hago lo que puedo", compartió la cantante que mantuvo el ritmo en la batería.

Al finalizar el tema, la también coach de La Voz México, se arrodilló en el piso y derramó algunas lágrimas emocionada.

"Perdón, pero esa canción me trae muchos recuerdos", dijo limpiando sus ojos.

Otro popurrí dosmilero, con las canciones "Lo Siento", "Vivir" y "Boba Niña Nice", motivó a que los asistentes cantaran como nunca.

Por si fuera poco, también interpretó un cover de "Best of You", de Foo Fighters, que estuvo acompañado por un video que mostró a figuras de la música Internacional fallecidas, como Amy Winehouse y Jim Morrison.

Un tercer cambio de vestuario, un mono verde atigrado pegado al cuerpo, marcó la última parte del concierto en la que sonaron piezas más bailables, por ejemplo, "Lolita", "La Niña de la Escuela", "Translation" y "Bailaría Sobre el Fuego".

El espectáculo culminó después de dos horas con la versión rockera de "Amor a Primera Vista", tema de Belinda con Los Ángeles Azules, para el que la cantante cedió el micrófono a varios fans, y con el cover "Rock and Roll All Nite", de Kiss.