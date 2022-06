Belinda estuvo a punto de desmayarse durante concierto en Monterrey

Tras varios meses de ausencia y una mediática ruptura con el cantante Christian Nodal, Belinda regresó a los escenarios de México para retomar su carrera musical. La cantante viajó desde España a Monterrey para poder presentarse en el escenario del "Machaca 2022", festival de música en el que también participaron Paulina Rubio, Nicky Jam, Reik, Kumbia Kings, Cartel de Santa, entre otros.

Aunque la aparición de la rubia fue de las más esperadas por todos los asistentes, las inclemencias del clima y el pesado trayecto que tuvo que recorrer por poco le juegan una mala pasada, ya que la intérprete de "Egoísta" estuvo a punto de desmayarse debido a una baja de presión. "Beli", como es llamada de cariño, inició sus show derrochando toda la energía; sin embargo, ya avanzado el concierto, reveló que no se sentía al 100 de salud, pero se negó a cancelar y por el contrario, pidió a sus fans le dieran unos minutos para recuperarse y continuar con el espectáculo. "Me estoy sintiendo un poco mareada, y no me quiero bajar del escenario; Así que si me hacen un favor y cantan esta canción por mí, y yo me siento aquí con ustedes, hasta que me sienta un poquito mejor", dijo.

La también actriz explicó que su malestar podría deberse a las 15 horas de vuelo que atravesó para llegar a tiempo a México; pese a esto prometió no fallarle a nadie. "No me voy a ir. Quiero que sepan que vengo directo de un vuelo de 15 horas para estar aquí con ustedes, porque los amo con todo mi corazón", agregó mientras tomaba lo que parecía ser un suero.

Acto seguido decidió sentarse en una de las bocinas y a pesar de que mostró como sus manos estaban temblando por el malestar, reiteró que nada iba a bajarla del escenario: "No me voy a ir aunque me desmaye y se me baje la presión", exclamó.

De pronto comenzó a sonar la melodía "Ángel" y el público fiel a lo que la artista les pidió entonaron a todo pulmón la letra, mientras Belinda trataba de reincorporarse, tal y como se observa en distintos videos que ya circulan en las redes sociales.

Belinda, ganando como siempre

Esta desafortunada descompensación no evitó que la protagonista de "Bienvenidos a Edén" complaciera a todos sus seguidores con un recorrido musical por su larga carrera; ya que además de interpretar varios de sus éxitos como solista, también cantó algunas canciones de las telenovelas en las que participó como "El Sapito" y "Cómplices al rescate". Además sorprendió a todos al invitar al escenario a Jay de la Cueva, vocalista de Moderatto y con quien cantó el tema "Muriendo lento", y hasta rindió un homenaje a Taylor Hawkins, baterista de "Foo Figthers".

La "Belibendición"

Por si fuera poco, durante su estancia en la capital regiomontana, Belinda dio su bendición a una pareja de novios a una pareja que estaba a punto de casarse. La novia, quien se encontraba en el mismo hotel que la cantante, se negó a presentarse ante el altar hasta que Beli apareció y además de persignarla y desearle que fuera feliz en esta nueva etapa de su vida, le dedicó unas palabras al novio y le pidió que hiciera feliz a la chica y la respetara por el resto de su vida. Posteriormente la pareja se tomó una fotografía con la famosa antes de decir sus votos frente a todos sus invitados.