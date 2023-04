Blackpink pone a bailar a las niñas mexicanas

Cuando las luces se apagaban por momentos, los fans, que en su mayoría fueron mujeres, gritaban ilusionadas porque el cuarteto de pop saliera por fin al escenario.

La espera no fue corta, todo lo contrario, pero el público no esperó a que el grupo saliera para mostrar su entusiasmo, y mientras se reproducían los videoclips más famosos de Blackpink en las pantallas del escenario, en las gradas se organizó la ola.

Hora y media después, a las 9:30 pm, el grupo por fin salió, y aunque en los videoclips adelantaron su repertorio mientras su público esperaba, todas esas canciones fueron entonadas con la misma fuerza que cuando solo sonaban las grabaciones.

"Que onda México", saludó con acento divertido Lisa, y todo el público agradeció el gesto con una bulla.

"Pretty savage", "Kill this love", "Playing with fire", fueron las canciones, que en el primer acto del grupo coreano, pusieron a bailar, gritar, aplaudir, y sobre todo sacudir el característico martillo con forma de corazón y de luz rosada, al ritmo de la música a todo el público.

Las niñas mexicanas, en acción

Desde niñas fanáticas menores de 10 años, hasta adultos mayores que solo adquirieron un boleto para acompañar a sus familiares en la fiesta, por una u otra razón, pero todos querían ver, parándose de puntas, o estirando el cuello, los pasos más sensuales de las cuatro integrantes.

Por todos lados en la zona general, padres cargaron a sus pequeñas en hombros para que alcanzaran a ver a sus heroínas del K-Pop, otros más grababan felices a sus niñas y niños mientras brincaban y entonaban, aunque fuera en coreano, las canciones de Blackpink.

Bajo la misma atmósfera, transcurrieron los dos actos complementarios del show, a lo largo de los cuales aparecieron canciones como, "Flower", "Hard to love", "Money", "Shut down", o "Tipa Girl".

Cada tanto había interludios de cerca de 5 minutos para que las artistas se cambiaran los atuendos o llegaran al escenario decenas de bailarines que las acompañaron con coreografías muy precisas y bien detalladas.

Visiblemente cansadas, varias niñas y padres de familia aguantaron firmes el final de la primera fecha de Blackpink en el Foro Sol, solo para cerca de las 11:10 de la noche, Jennie, Lisa, Jisoo y Rose cerraran su primera presentación en México con "As if it your last".