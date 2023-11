Bad Bunny se lanza contra canción generada por IA

CIUDAD DE MÉXICO.- Bad Bunny hizo tremendo coraje al escuchar una nueva canción que se está viralizando en TikTok con ritmo de reggaetón y en la que utilizan su voz, creada con Inteligencia Artificial (IA), una herramienta que está dividiendo opiniones en el mundo de la música y el entretenimiento.

El cantante puertorriqueño, que se encuentra en plena promoción de su nuevo disco "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", reaccionó al video a través de su canal en WhatsApp, el cual calificó de ser "una mierda"; su reacción está dando de qué hablar en redes, donde algunos cibernautas consideraron "fuera de lugar" su respuesta, y hasta llamaron "envidioso" al llamado Conejo Malo, pues dicho tema estaría teniendo más éxito que su nuevo disco.

Bad Bunny anunció recientemente una nueva gira, titulada "Most Wanted Tour", que lo llevará en 2024 por una treintena de ciudades de Estados Unidos; en el anuncio realizado en su cuenta de Instagram, incluyó el título de su recién lanzado álbum junto a la frase "No lo dejes escapar, porque quizás no lo vuelvas a ver" y una fotografía de él mismo al estilo de los fugitivos buscados por la Policía.

La imagen publicada indica asimismo que la gira es "solamente trap" y avisa a los asistentes lo siguiente: "Si no eres un fan de verdad, no vengas".

"Nadie sabe lo que va a pasar mañana", de 22 canciones, incluye colaboraciones con Arcángel, Bryant Myers, De La Ghetto, Eladio Carrión, Feid, Luar La L, Mora, Ñengo Flow, Young Miko y Youngchimi.

Bad Bunny estalla contra canción creada con IA

Bad Bunny no pudo contener su enojo con una canción que se ha vuelto viral en la cuenta de TikTok FlowGPT, la cual se define como "el primer artista potenciado con tecnología GPT (Generador Preentrenado de Temazos)".

Se trata de un productor que tras crear la base de un tema de reggaetón agrega artificialmente una voz, en este caso la de Bad Bunny, quien no se quedó callado y reaccionó en contra de la gente que está apoyando el tema.

"Si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, para deshacerme de gente así", se lee.

Bad Bunny se enojó porque hicieron una canción con IA que la está rompiendo en TikTok y creo que sí está mejor que todo su disco nuevo pic.twitter.com/gFCHp8K1Pm — @LuisValLe (@LuisValLe_A) November 7, 2023

Además, pide a la gente que tiene simpatía por dicha canción, que no se aparezca en su gira.

La plataforma musical Spotify informó a inicios de octubre que "Nadie sabe lo que va a pasar mañana" se convirtió en el álbum más reproducido en un solo día en 2023.

Bad Bunny obtuvo el título de artista más escuchado en Spotify durante tres años consecutivos (2020, 2021 y 2022) y, en julio de 2023, el álbum "Un Verano Sin Ti" se convirtió en el más reproducido de todos los tiempos en la historia de la plataforma.