Anuncia Missy Elliott el primer tour de su extensa carrera

CIUDAD DE MÉXICO.-Por más extraño que suene, la rapera Missy Elliott, una de las exponentes más importantes en la historia del hip hop, nunca ha realizado una gira formal en solitario... hasta ahora.

La cantautora, quien se había resistido en todos estos años a realizador tours masivos, decidió sorprender a sus fans con el anuncio de su primera gira a lo largo de 24 ciudades de Norteamérica para este 2024.

Y aunque el mayor atractivo de este anuncio es que ella será la artista principal, también emocionó que tendrá varios actos teloneros a lo largo del tour, con la ayuda de Busta Rhymes, Ciara y Timbaland.

"Este es un momento increíble en mi vida, ya que estoy experimentando muchas 'primicias' importantes", dijo Elliott en un comunicado de prensa, difundido por Variety.

"Ser la primera artista femenina de hip-hop en ser incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll y ahora realizar mi primera gira formal.

El "Out of This World: The Missy Elliott Experience Tour" arrancará formalmente el próximo 4 de julio en Vancouver, para después visitar ciudades como Los Ángeles, Boston, Detroit, Filadelfia, Las Vegas y Seattle.

"Los fans me han estado pidiendo que haga una gira desde siempre, pero quería esperar hasta sentir que era el momento adecuado porque sabía que si alguna vez iba a hacerlo, tenía que hacerlo a lo grande, ¡y tenía que hacerlo con mi familia!", aseguró Elliott en el comunicado.