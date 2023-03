Anuncia Ed Sheeran nuevo disco y enfermedad de su esposa

Para la quinta y última entrega de su serie de discos titulados con símbolos matemáticos, Sheeran escribió y grabó 14 canciones con Aaron Dessner, miembro de la banda estadounidense de rock alternativo The National, que también tuvo un papel creativo importante en Folklore y Evermore, de Taylor Swift.

En un comunicado que acompaña al anuncio del álbum, Sheeran dijo que había desechado 10 años de trabajo (inicialmente pensado como un álbum puramente acústico) que resultó en cientos de canciones, luego de una serie de eventos en su vida personal a principios de 2022, los que le llevaron a pensamientos más oscuros y profundos.

Estos eventos incluyeron que a su esposa embarazada le diagnosticaron un tumor sin posibilidad de tratamiento hasta después del parto; la muerte del mejor amigo de Sheeran, Jamal Edwards (empresario musical cuya plataforma SBTV ayudó a lanzar la carrera del cantautor británico); y el juicio por plagio que finalmente ganó en abril de 2022, cuando fue acusado de copiar otra canción para su éxito "Shape of You".

"En el lapso de un mes le dijeron a mi esposa embarazada que tenía un tumor, sin posibilidad de tratamiento hasta después del parto", reveló el artista en Twitter.

"Estaba en una espiral de miedo, depresión y ansiedad. Por primera vez, no estoy tratando de crear un álbum que le guste a la gente, simplemente estoy sacando algo que sea honesto y fiel a donde estoy en mi vida adulta".

A excepsión de uno de sus álbumes anteriores, todos han alcanzado el número uno tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Sus sencillos "WBad Habits" y "Shivers" también encabezaron la lista del Reino Unido, y un dúo con Taylor Swift, "The Joker and the Queen", alcanzó el número dos.