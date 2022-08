Enfrenta gran reto

"No tengo expectativas de ganar a nada, la gente me pregunta si lo pienso, y yo intento estar más relajada, intento no pensar en eso.

EMOCIONADA

"Hay tanta gente increíble participando, y como estoy nominada, para mi, sea lo que sea, estoy feliz. Que pase lo que pase, será una noche muy especial Sí, estoy un poquito nerviosa, pero feliz", dijo Anitta en videoconferencia desde Brasil, su país natal.

Anitta es la primera brasileña en ser candidata a un VMA, en una categoría solista, y aunque externó su alegría por participar en el show no solo como invitada, tal como sucedió en el 2021, declinó revelar cuál será su número en el evento, porque "se perdería la sorpresa". Sin embargo, ha sido confirmado en distintos medios que cantará "Envolver", su más reciente sencillo.

MOMENTOS ICÓNICOS

Anitta dijo en la reunión virtual que la ceremonia, que se efectúa en Nueva York este domingo, representa mucho de su aprendizaje respecto a la música, los videos y los momentos célebres de un artista.

"Creo que Britney Spears es quien ha tenido momentos icónicos (en la gala de premios) Los veías y era todo mundo hablando de ella, para mi fueron super icónicos, como cuando baila con la culebra o cuando estuvo con Madonna. También fueron momentos que pusieron a las mujeres en primer plano", enfatizó la intérprete "Downtown".

DE ESTRENO

Larissa de Macedo Machado (su nombre real), y quien tiene 29 años, estrenó este mes un total de tres sencillos: "Gata", "El que Espera" (junto a Maluma) y "Lobby" (con Missy Elliott). Estos formarán parte del álbum Versions of Me Deluxe.

Y sobre la pieza en la que colaboró con Maluma, con quien tuvo una relación amorosa y ahora mantiene una amistad cercana, se mostró muy natural al hablar del tema.

SU MEJOR MOMENTO

La intérprete de "El Que Espera" afirmó que vive una temporada de tranquilidad emocional porque ha dejado de obsesionarse con el éxito y considera para por una buena etapa.