Andrés Koi nos traslada hasta la infancia en ´El niño que fui ayer´

"Ésta va para ese niño que a menudo olvidamos. Ojalá que al escucharla os sonría, y os lleve a un bonito viaje personal", así presentaba a sus seguidores Andrés Koi su segundo single, El niño que fui ayer.

Junto con Buffet, su primer single en solitario, tras la separación de Dvicio, este segundo tema sirven como adelanto de un disco muy popero, cuya llegada está a la vuelta de la esquina. De momento, en este sencillo, Andrés hace un viaje en el tiempo a su propio pasado, para llegar a su infancia y reflexionar sobre cómo ha vivido una de las etapas más bonitas en la vida de una persona y cómo ha cambiado hasta día de hoy.

El niño que fui ayer viene acompañado de un videoclip grabado muy al estilo de los vídeos caseros antiguos y en el que el propio Andrés Koi, único protagonista del vídeo, echa mano de objetos de su infancia para escenifica la conexión con el niño interior que todos llevamos dentro pero que, a veces, se nos olvida. De hecho, el propio nombre artístico del está muy relacionado con la infancia: Koi es el acrónimo de Kids of inmigrants, y es que Andrés tiene raíces argentinas por parte de su padre y brasileñas por la de su madre.

La producción de la canción ha corrido a cargo de Navi, quién también se encargará de la producción de su álbum debut, y el propio Andrés Ceballos. Y a la parte compositiva se suma Omar Sabino.

"Todo lo que se rompe, al mismo tiempo crea algo nuevo. La conexión con mi niño interno, era algo que tenía muy olvidado. Hasta que no me quedó más remedio que volver a mirarlo a los ojos, cogerlo de la mano y honrarlo. Por eso escribí esta canción junto a Navi y Omar. Espero que también os ayude a recordaros y a honrar lo que sois. Ésta canción no tiene edad", ha escrito Andrés en su perfil de Instagram para presentar El niño que fui ayer a sus seguidores.