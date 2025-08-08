Aída Cuevas celebra 50 años de trayectoria con nuevo álbum dedicado a Juan Gabriel

50 años de trayectoria en la música es algo que se tiene que celebrar con "bombo y platillo" y Aída Cuevas lo sabe bien por lo que había organizado un concierto en el Auditorio Nacional para septiembre, el cual ha sido cancelado el día de hoy por causas ajenas a la cantante, al promotor y al recinto, aseguraron en un comunicado MusicVibe, promotora del evento.

A principios de año la intérprete de temas como "Viva México", "El pastor" o "Te vas a quedar con las ganas" ya mostraba su entusiasmo por el aniversario de su trayectoria, por lo cual quería celebrar a lo grande y de que mejor forma que cantando junto al mariachi.

"¡50 años cantando a México! Este 2025 cumplo y celebro cinco décadas dedicadas a mantener vivo el alma del mariachi, superando adversidades y demostrando que el esfuerzo, la tenacidad y la perseverancia son la clave para seguir adelante. Hoy celebro no solo el camino recorrido, sino también a todos quienes me han acompañado en esta travesía con un gran tour que pronto anunciaré", escribió la cantante en sus redes sociales.

¿Por qué Aída Cuevas canceló su concierto en el Auditorio Nacional?

El motivo de la cancelación, según aseguró Rodrigo Alatriste, manager e hijo de la cantante, fue simplemente que no se llegó a un acuerdo ideal con el promotor que fuera benéfico para ambas partes. Por lo cual se ha acordado la cancelación. Aunque aseguró que se está programando una nueva fecha para 2026 y así celebrar adecuadamente los 50 años de carrera de Aída Cuevas.

El mismo comunicado ofreció detalles para el reembolso de las entradas ya adquiridas, el cual será dependiendo la forma en que se compraron, en la plataforma de ticketmaster el reembolso se realizará automáticamente al método de pago y si se realizaron en taquillas o puntos de venta físicos se debe solicitar el reembolso en estos mismos sitios a partir de este viernes 8 de agosto, presentando los boletos originales.

En el marco de sus 50 años de carrera, la cantante estrenará su nuevo álbum titulado "Aida Cuevas, Vuelve a Cantar a Juan Gabriel", donde interpreta los temas que el Divo de Juárez compuso para ella, con nuevos arreglos y una madurez vocal que busca resignificarlos.