Todo suena a música

Ciudad de México

"Ser productor es algo que quiero hacer mucho tiempo. Creo que necesito dejar el escenario por un tiempo, dar un paso atrás y hacer algo para alguien más. No me veo haciendo tours para siempre", contó en entrevista en CDMX.

Robin Daniel Skinner, su nombre real, ha probado las mieles del éxito a sus 24 años, contando con más de 7 millones de escuchas al mes en Spotify y siendo uno de los favoritos de la ola del alt-pop.

"Mi vida ha cambiado mucho. Ahora que estoy en tour me he dado cuenta: he conocido mucha gente nueva y siento que cada vez voy avanzando un poco más. Me siento muy afortunado de que la gente de mi equipo haya sabido respetar mi música, mi estilo y mi proceso".

El originario de Oxford, Reino Unido, con influencia de sus padres, también músicos, ha destacado desde niño como productor y autor de sus propios temas.

"He hecho música por mucho tiempo. Me es difícil recordar qué me inspiró a comenzar. Mis padres son músicos y eso me hizo estar siempre rodeado de música y empezar a muy temprana edad. Para mí, la música es la forma en que afronto las cosas y es muy terapéutica, es simplemente una forma de vivir".

Produjo temas como "Devil Town" y "Juliet" en su estudio casero, donde halla inspiración en la paz de la soledad.

"He podido iniciar una colección de instrumentos y todo ese tipo de cosas. Tengo un estudio ahora, pero creo que mis procesos creativos no han cambiado mucho desde que hacía música en mi vieja computadora y habitación. Me gusta tomarme mi tiempo", contó.

Cavetown recalcó que parte de su decisión de retirarse temporalmente es para reconectar consigo mismo y recordar sus inicios.

"Creo que la clave para mantenerme fiel a lo que hago es recordar siempre cómo y para qué empecé, siempre creciendo, pero manteniéndome en un lugar donde todo se sienta cómodo y feliz".

Los capitalinos podrán verlo hoy en vivo en el Auditorio BB.

"Los mexicanos son diferentes. Aquí la gente se emociona mucho, pueden ser intensos, pero es increíble sentirse así de bienvenido. Estar aquí ha sido una muy buena experiencia, y más, sabiendo que la gente en realidad quiere verme", aseguró.