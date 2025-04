Demandará tras muerte de su padre

Zulinka Pérez, hija del merenguero Rubby Pérez, emprenderá acciones legales contra los propietarios de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, donde su padre murió el pasado martes tras el colapso del techo mientras amenizaba una fiesta.

La también cantante y corista de la orquesta aseguró que demandará al empresario Antonio Espaillat, dueño del establecimiento, a quien afirma tenerle aprecio, pero considera directamente responsable del siniestro por negligencia.

"No demandó por dinero. Yo tengo fuerzas para trabajar, yo no necesito dinero de nadie, eso no va a revivir a mi papá.

"Pero él tiene que ser responsable, no solo ante mí, sino ante un pueblo, ante tantas vidas, ante tantos niños que se quedaron sin su mamá y su papá, de tantas madres que se quedaron sin sus hijos", dijo en entrevista para el programa Primer Impacto, de Univisión.

Zulinka, con la voz entrecortada, rememoró que la madrugada del 8 de abril fue la experiencia más dolorosa y estremecedora de su vida mientras se encontraba en el escenario junto a su padre y su esposo cuando sucedió el derrumbe.

"Vi como una viga aplastaba a mi papá, una la vi venir a mi cara. Tengo golpes Ver a tu padre morir de esa forma no se lo deseo a nadie", compartió.

Rememoró que en ese instante interpretaban juntos "Color de Rosa" cuando percibió comportamientos inusuales entre el público y logró alertar a su esposo, también corista, aunque su padre no alcanzó a escucharla.

"Él cerraba los ojos para cantar y se tapaba los oídos para escucharse mejor", explicó.

Hasta el momento, Zulinka señala que Antonio Espaillat no se ha comunicado con ella y, aunque reconoce que le tiene aprecio, sostiene que su demanda no obedece a motivos personales sino a un reclamo de justicia.

Espaillat, además de ser propietario de la discoteca Jet Set, es propietario de una influyente red de emisoras radiales en República Dominicana.