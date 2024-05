Yuri reacciona a la reconciliación entre Cristian Castro y Mariela

Yuri, que presenció de cerca las dos más recientes relaciones de Cristian Castro, ya está enterada de la reconciliación entre el cantante y Mariela Sánchez. Sorprendida, la veracruzana desea que la reanudación del noviazgo no altere los compromisos laborales que "el gallito feliz" tiene que cumplir con la gira "Yuri & Cristian Castro Tour".

La cantante de "La maldita primavera" fue cuestionada por "Ventaneando", acerca de qué opinión le merece que Christian y su ex, Mariela, hayan reanudado sus afectos, a sólo 20 días de que el cantante rompiera con Ingrid Wagner.

Desconcertada, Yuri confió que fue una fan muy cercana a ella quien le dio a conocer la noticia; al enterarse de que la argentina volvió a la vida de Castro, la cantante no daba crédito de lo que estaba leyendo, pues luego de la forma en que pusieron fin a su relación, no creyó que se darían una nueva oportunidad.

"Yo no lo creía, me lo mandó una fan, me dice: ´-Mana, prepárate...´, cuando voy a ver qué dice mi amiga, dije: ´-Ay... regresó... ay, Cristian, no tienes llenadera´", dijo.

Y aunque la famosa no quiso tomar partido, reconoció que cuando Mariela acompañó a Castro, tras bambalinas, en el concierto del Auditorio Nacional, no se sintió muy cómoda con su presencia, pues cree que presionaba al cantante, provocando en él un comportamiento distraído y disperso.

Hasta se refirió a Mariela como "la susodicha":

"Yo veo que se me desenfoca, cuando esta la susodicha, o la de en turno, no hacemos clic cuando cantamos a dúo".

La veracruzana estimó que el comportamiento que Cristian adopta es a causa de su novia, pues aseguró que cuando terminó con ella, era mucho más desenvuelto en el escenario, del mismo modo que se muestra más sociables en el camerino.

"Siento que se aleja, como que no sabe convivir... cuando no tiene novia, ay no sabes, divino, echa chiste como el papá", destacó.

No tuvo empacho en expresar que, a su parecer, Ingrid Wagner -ex de Cristian- es una mujer más agradable que Mariela.

"(Mariela) es más fuerte, más colérica, controladora; la otra chica (Ingrid) que estuvo ahora, también me cayó muy bien, muy linda, más relajada, ella no se metía en nada, ella toda sonriente", destacó.

Finalmente, indicó que espera que su noviazgo no cambie los planes laborales que tienen juntos, pues sus mánagers ya tiene pensando que se anuncien nuevas fechas de la gira que comparten.

"Espero y le pido a Dios padre que tengamos esa química, y que todo salga bien, para que la gira siga pa´lante".