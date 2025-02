La transformación de Yuri: de la dieta a un nuevo estilo de vida

MONTERREY, NL.- Le gusta verse y sentirse bien frente al público, por eso Yuri es una artista disciplinada en cuanto a su alimentación, aunque de vez en cuando se doblega ante sus antojos.

Pero si desde hace unos meses se le ve más esbelta se debe a que, por cuestiones de salud, se vio obligada a restringir de su dieta el azúcar, las harinas y los lácteos. Además, adoptó el ayuno intermitente.

"Desde que empecé con la gira con Cristian Castro, en Estados Unidos (en 2024), veía que me cansaba, que me dolían mis piernas.

Era un dolor horrible, no podía subir escaleras ni podía bailar tanto", contó la cantante de 61 años.

"Me informé con nutriólogos y me recomendaron dejar el azúcar, me dijeron que tendría más fuerza, hasta decía, '¿será?', y como no soy muy azucarera, no me costó mucho trabajo dejarla. También me pidieron quitar las harinas, el pan, y como no soy de comer mucho pan, tampoco batallé".

Pasar de talla 4 a 2 no fue por su espectáculo Icónica, que estrenará hoy en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, y presentará el 15 de marzo en la Arena Monterrey, el cambio de alimentación comenzó a gestarse con meses de antelación.

"Siempre he tenido disciplina en mi alimentación, por eso me conservo delgada, aunque sí, de vez en cuando me echaba mi cuernito, mi concha chopeada con nata, pero cuando dejé el azúcar y las harinas empecé a bajar de tallas", explicó la cantante.

Con la reducción de medidas, Yuri "entró" sin problema en los vestuarios originales que usó cuando inició su carrera.

Hasta su equipo de trabajo, del que forma parte su hermana Yamili Valenzuela, se sorprendió al ver que la ropa de hace 45 años todavía le queda.

"Mi hermana me preguntó: '¿Comiste hoy?, ¿qué comiste, pescado, verduras?'. Sorprendida me comentó que estaba bajando de peso y medidas. Le dije que había dejado el azúcar, además me metí a hacer los ayunos intermitentes.

Cuando vi los beneficios de los ayunos, por ejemplo que te rejuvenecen, mejorar el aspecto de la piel, los órganos, dije, 'órale'. Yo era talla 4, ahora soy talla 2 y me nadan los pantalones, se me caen", dijo entre risas.

"Claro, si bajas de medidas, bajas de peso", agregó.

Al ver Yuri su cambio físico, algunas personas de su staff le preguntaron si se había operado.

"Todo mundo espantado. '¿Te hiciste liposucción? ¿por qué estás tan flaca?', preguntaron. Me quedaba la ropa de cuando tenía 15, 16, 17 y 18 años. El chico que me graba videos me preguntó si me había hecho cirugía, le dije: 'Nada'", recordó la cantante.