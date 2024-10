Retorna Yuri a su época

Yuri regresa a lo básico con "Icónica", su nueva gira, que arrancará el próximo 8 de febrero en el Auditorio Nacional, y donde retomará los éxitos, el vestuarios y las coreografías de las etapas más importantes en su carrera: los 80 y 90.

Con los arreglos originales de temas como "Es Ella Más Que Yo", "El Apagón" y "Sabes Lo que Pasa", la veracruzana, de 60 años, se embarcará en el show más sentimental de su larga trayectoria y el que, asegura, más le ha removido emociones.

"Hubo un momento en que me sentí tan mal que tuve y tengo que seguir en terapia, también antes de iniciar el show. No puedo manejar yo sola, no puedo manejar las emociones que sentí y que siento si no afino algunas partes y áreas del pasado.

Tuve que llegar a una sanidad interior de mi niñez, mi adolescencia, de varias Yuris, que cuando veía esos vestuarios me ponía a llorar", contó la cantante este jueves en conferencia de prensa.

La intérprete de "La Maldita Primavera" reflexionó sobre sus comienzos en la música y las cosas que hizo para convertirse en una estrella del pop nacional y, sobre todo, aquellas que la hicieron icónica.

"Soy una mujer que he traspasado el tiempo, no le he quedado. Soy una mujer que impuso moda, en cada época soy la única que he sacado diferentes looks, nadie se atrevía. Al pasar el tiempo, me doy cuenta que hay series de televisión que me sacan a mí y mis canciones y por eso puedo decirlo", agregó.

La cantante detalló que se encuentra en una dieta estricta para poder portar los vestuarios que utilizó por primera vez hace ya más de 25 años.

"Estoy en una alimentación muy diferente, no como lácteos ni pan; dejé el azúcar y bajé mucho de peso. Tengo un ayuno intermitente por la noche y eso me ayudó mucho. No me puedo ver disfrazada, tengo que ser muy exacta", detalló.

Yuri también se presentará el 15 de marzo en la Arena Monterrey.

No ve claro con Televisa

A pesar de que parte de su legado artístico ha sido plasmado en series como "La Casa de las Flores", "Luis Miguel: La Serie" y en obras de teatro como el musical "Mentiras", Yuri no sabe cuándo su vida será llevada a la pantalla, pues no ve interés por parte de Televisa, los dueños de los derechos, para realizarla.