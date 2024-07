Yuri asegura que no volvería a trabajar con Cristian Castro

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que la cantante Yuri era la más entusiasmada de trabajar junto a Cristian Castro, luego del comportamiento que el cantante tuvo durante su gira, la jarocha asegura que no volvería a trabajar con él, debido a que fueron muchos los malos sabores de boca que atravesó durante las fechas que tenían pactadas para compartir el escenario.

Ni las buenas críticas y buen recibimiento que obtuvieron los conciertos de Yuri y "el Gallito feliz", no volveremos a verlos en el escenario juntos, esto debido a que la cantante de la "Maldita primavera" no quiere volver a ser vinculada con un artista que no se compromete al cien por ciento.

Así lo sugirió la veracruzana en una entrevista con medios; Yuri descarta acceder a volver a trabajar con el cantante de "Azul" aunque esté tratara de buscar un reencuentro.

"A lo mejor que en dos o tres meses él quisiera retomar, no ya no hay vuelta atrás, lo siento mucho querido", expresó.

También aclaró que, pese a que no hubo un conflicto como tal, las tensiones entre los dos fueron en aumento, por lo que la falta de interacción de los dos arriba del escenario era cada vez más evidente.

"Sí hubo momentos de tensión, no de conflicto ojo..., pero sí de tensión, dejamos de chacotear y dedicarnos más a lo que la gente va a ver, que es escucharnos cantar", precisó.

También habló de la personalidad introvertida de Castro, con la que no se identificó.

"Él no es una persona de muchos amigos, no para nada... y la gente no tiene que ser como yo, ni yo tengo que ser como él, no somos amigos, si tú me dices amigos; Mijares, amigas; Pandoras, Cristian Castro y yo no somos amigos, somos compañeros de trabajo", destacó.

Dijo que también fue la indisciplina del cantante de "No podrás" la que la hizo sentir frustración, pues ella es muy ordenada y comprometida cuando se trata de cumplir y hacer bien su trabajo.

"Yo soy muy disciplinada, la gente sabe que me gusta ensayar, me gusta hacer bien las cosas y no a todos los artistas les gusta ensayar, no a todos les gusta ser disciplinados, y eso a mí me pone de malas", argumentó.