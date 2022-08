Acusada de gordofóbica

ALSITA SHOW

En una entrevista, concedida a Radio Fórmula, Yuri mencionó que celebrará sus 45 años de carrera con una gira en la que interpretará todos sus éxitos y volverá a bailar, al ritmo de la época de los ochenta y noventa, pues es una de las solicitudes que le ha hecho su público y, aunque la cantante reconoció que tal vez no pueda moverse como lo hacía a los 26 años, dará todo de sí para ofrecer un gran espectáculo.

Por ello, la intérprete de "La maldita primavera" dijo que, en su regreso, incluirá vestuario con tecnología, visuales y una producción que ella misma ha monitoreado, pues le gusta estar involucrada y conocer todos los detalles de su show. Otro de los aspectos de los que Yuri se mantiene al tanto –compartió con el programa de radio- es la elección de los mejores bailarines del país, por ello lleva a cabo una mega audición en la que concursan 100 bailarines, de los cuales sólo elige a 30 de ellos.

"Están estrictamente, con una petición de mi parte; se tiene que conservar delgados, porque muchos bailarines entran, empieza el tour y echan la panza y no. Si tú ves a todos los bailarines de las cantantes americanas tienen unos cuerpazos", señaló.

PA´L TACO DE OJO

Por ello, cuando la cantante se reúne con los bailarines les hace saber que trabajar al lado de ella requiere de mucha disciplina. "No crean que van a estar gordos", dijo y destacó, "no tengo nada en contra de los gorditos, pero los bailarines siempre se caracterizan por tener buenos cuerpos, obviamente pa´l taco de ojo de las señoras", argumentó.

Fue así que las redes sociales señalaron las declaraciones de Yuri como gordófobas, por lo que en una conferencia a medios, la cantante dijo que ya no se preocupaba sobre lo que se dijera de ella, pues en el pasado ya ha sido tachada de muchas cosas: "Ya soy todo, gordofóbica, mamofóbica, ideofóbica, huevonofóbica, de todo soy, ya me rio, ya me rio".