Yolanda Andrade sigue mal del ojo

A un año de que Yolanda Andrade fuera hospitalizada de urgencias, debido a un severo sangrado, la conductora no se ha recuperado por completo y, no sólo eso, sino que recientemente atraviesa una recaída, pues ella misma ha confiado a la prensa que su ojo izquierdo ha vuelto a causarle molestias.

De hecho, “Joe” equipara el dolor que experimenta con la sensación de que alguien golpeara su ojo con un picahielos y confió a la prensa que no estaba en condiciones de conceder una entrevista, pues se sentía muy mal.

Con los ánimos decaídos, la conductora de 52 años reconoció que no atraviesa en buen momento de salud luego que, por meses, mostrará mejoría:

“Hoy no me siento bien, me despertó el dolor y me tuve que volver a poner el parche por la luz, no me siento bien, discúlpenme”, dijo a “Venga la alegría”.