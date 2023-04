Quiere hacer una telenovela

El estar en una telenovela es todo un desafío para Yanet García, pues es algo en lo que quisiera incursionar, pero esas puertas no se han abierto; sin embargo, ella no ha descartado protagonizar en un futuro alguna serie en Televisa, pero parece que el momento no ha llegado.

"Me encanta emprender, me encanta crear cosas y justo tengo casi cuatro años que estoy trabajando en Nueva York en un proyecto personal, que espero ya lanzar muy pronto; sin embargo, hago Teletón cada año en México, viajo a hacer Teletón y estoy haciendo la conducción, pero me gusta hacerlo más por hobby y, además, justo me ofrecieron hacer una serie española, de la cual estamos arreglando todo y pronto tendrán novedades".

Aunque ya probó las mieles de la actuación en la cinta "Bellezonismo", una cinta española dirigida por Jordi Arencón, Yanet se quedó con esas ganas de hacer telenovela en México. "Ya vendrán las oportunidades y hay que esperarlas", sentenció.