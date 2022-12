No sólo es cuerpo

La joven conocida como "La Chica del Clima" ha estado en programas como "Hoy", "Bellezonismo", entre otras producciones, e incluso tiene una cuenta de "Only Fans", pero ahora disfruta de la fama en las redes sociales.

¿Cuál es el nivel de estudios de Yanet García?

Pocas personas lo saben, pero Yanet García estudió contaduría pública y se certificó como coach nutricional en el "Institute for Intergrative Nutrition" en Nueva York. Yanet incluso cuenta con una cuenta de Instagram @yanetgarciahealtcoach donde publica consejos de alimentación y deporte.

Eso no es todo, ya que Yanet García también cuenta con una academia de modelaje en Santiago (Nuevo León), la cual se llama "Yanet García Models". Incluso Yanet habla a la perfección el inglés, ya que lleva varios años viviendo en diversas ciudades de los Estados Unidos.

¿Cuál ha sido la decisión más difícil que ha tomado Yanet García?

"Una de las decisiones más difíciles de mi vida fue salir de mi zona de confort y dejar a mi familia en Monterrey. Tengo ya casi 8 años sin vivir en Monterrey. Viví dos años en Long Island, luego 2 años en Ciudad de México haciendo "Hoy", después 2 años en Los Ángeles. Ahora llevo casi un año viviendo en Nueva York", aseguró Yanet.

"Todas las personas que tienen lejos a su familia me van a entender. Es difícil vivir lejos de tu familia, de los tuyos. Ya llevo 8 años sin vivir en Monterrey y a veces digo ´Bueno ya, ya estuvo en Nueva York, me encantó la experiencia, voy a regresar con mi familia´. Entonces vuelvo a Monterrey, estoy días y digo ´Extraño Nueva York´ y me quiero volver", continuó Yanet García.