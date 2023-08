Tras escándalo, Yahritza y su esencia pierden seguidores en TikTok

El escándalo que rodea a Yahritza y su esencia, luego de que emitieran juicios acerca del sabor de la comida mexicana y la vida cotidiana del país; el grupo de música regional ya enfrenta las consecuencias de sus actos pues, pese a que pidieron una disculpa pública y aclararon que se sentían orgullosos de las raíces que los unían en México, el público no los perdona, a tal grado que en TikTok ya perdieron a más de 300 mil seguidores en lo que va de menos de una semana.

TikTok es la plataforma que impulsó a Yahritza Martínez, de 15 años, y a sus hermanos mayores, Armando y Jairo, de 24 y 18 años respectivamente, pues a través de ella comenzaron a publicar clips en donde interpretaban el tema "Soy el único" que prontamente se hicieron virales, debido al gran talento con el que cuentan pese a su corta edad. De hecho, ha sido la juventud de los músicos lo que ha sorprendido, pues está composición fue escrita por la líder de la banda cuando sólo tenía 13 años y, al darla a conocer por su disquera (Lumbre Music), se convirtió en un éxito que alcanzó el vigésimo puesto dentro de la lista Billboard Hot 100.

De acuerdo con los integrantes del conjunto musical, fue su padre quien los inspiró a dedicarse a la música, pues lo habían escuchado cantar desde que eran más jóvenes. De hecho, según contaron a "The New Yor Times" hace un año, su preparación musical data de un año antes de que se lanzaran como artistas, pues nunca antes habían ejecutado la guitarra de 12 cuerdas o el bajo acústico, en el caso específico de Armando y Jairo. Aunque para "Mando", como también se da a conocer el joven guitarrista, no es la primera vez que experimentaba con un instrumento, pues a los 11 años se convirtió en el tecladista de la banda familiar que tenía su progenitor.

¿Por qué Yahritza y su esencia han sido "cancelados" en México?

Se podría decir que "Mando" es el más mexicano de sus integrantes, ya que él nació en la ciudad natal de su madre y padre, en Jiquilpan, Michoacán, mientras que Jairo y Yahritza (mencionados por orden de edad), llegaron al mundo luego de que su familia se mudara a Yakima, Washington.

De hecho, fue Armando quien emitió el comentario que ha desatado la inconformidad de la población mexicana, luego de que en una entrevista se les cuestionara acerca de su gusto por la comida de nuestro país, a sabiendas que los músicos cuentan con orígenes mexicanos, por lo que el guitarrista decidió tomar las riendas de la conversación, al asegurar que él conocía mejor nuestra cultura, pues fue él que más tiempo ha vivido aquí, sin embargo, destacó su preferencia por la comida de que se prepara en Estados Unidos, por encima de la que ha probado en México:

"Yo he estado aquí (en México) por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, en Washington. La neta le dan una sazón que sí pica y sabe bueno", argumentó.

Otro de los comentarios que han sido denominados como desacertados en redes fue que expresaron que no les gustaba despertar en México por le ruido que representaba el tráfico y el caos cotidiano.

Y aunque, al percatarse de la indignación que causaron sus comentarios, Yahritza y Jairo se disculparon a través de un mensaje en que el, por cierto, Armando no apareció, asegurando que se sentían orgullosos de las raíces que los conectaban con México, en redes sociales se han encargado de mostrar el desacuerdo de que una agrupación, originada en Estados Unidos, utilice sonidos mexicanos para darse a conocer pero, al mismo tiempo, reniegue de sus orígenes, por lo que se les ha hecho la petición que no se presenten ni en la capital, ni en Monterrey y Guadalajara, a principios del próximo mes, como tienen agendado en su tour, pues usuarias y usuarios advierten que no serán bien recibidos.

El descontento es tal que parece que este actuar ya ha cobrado las consecuencias para la banda, debido a que su cuenta de TikTok, su mayor fuente de visibilización internacional, la que antes contaba con más de 5 millones 700 mil seguidores ahora cuantifica un aproximado de 5 millones 400 mil, lo que significaría que más de 300 mil personas han dejado de seguir su cuenta.