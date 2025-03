Lo qué se sabe de Yadhira Carrillo y el supuesto "truene" con Collado

Yadhira Carrillo se reencontró con la prensa para anunciar su regreso a las telenovelas tras 17 años de ausencia, pero lo que más llamó la atención fue su tajante negativa para hablar de su esposo Juan Collado, quien estuvo cuatro años en la cárcel acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante el tiempo que el abogado estuvo preso, Yadhira no dejó de ir a verlo, en esas visitas siempre platicó con la prensa sobre su sentir y el sentir de Juan, exesposo de la también actriz Leticia Calderón, con quien tiene dos hijos.

Esa apertura que mostró Yadhira en el pasado cuando se trataba de hablar de su esposo no la tiene en el presente, lo que llevó a muchos a pensar que tal vez había problemas entre ellos, incluso, versiones señalan que Collado ya tiene una nueva relación España y que por ello Carrillo regresó a trabajar.

El programa "Despierta América" aseguró que Collado y Carrillo ya no estarían juntos y que la nueva pareja de Juan sería una mujer 20 años menor que él, una supuesta infidelidad que habría descubierto Yadhira.

En 2012, Yadhira Carrillo y Juan Collado se casaron después de haber comenzado una relación en cinco años antes, en 2007, cuando según ha declarado Leticia Calderón, Collado aún estaba casado con ella.

Yadhira se emocionó hasta las lágrimas cuando una fan le agradeció su regreso a la pantalla chica, el cual ya lo hizo en una escena de "Las hijas de la señora García" y ahora protagonizará una nueva versión de "El privilegio de amar", una historia que originalmente se estrenó en 1999 con Adela Noriega como protagonista.

Luego de que las versiones de que Yadhira y Juan ya no estaban juntos, la actriz fue cuestionada por la periodista Shanik Berman, a quien le dijo que es mentira que ya no esté con Juan, y que estaba desconcertada por los falsos rumores al respecto.

"Salió una nota de Yadhira Carrillo en la que se está diciendo que se está divorciando de Juan Collado... yo le escribí directamente a Yadhira y me dijo que eso no era verdad, que ella quisiera saber de dónde está saliendo esa información; ella me dijo 'averigua de dónde salió la información'".

Yadhira Carrillo y Juan Collado "volvieron a casarse" recién el abogado fue encarcelado, pues la actriz de 51 años dijo entonces que seguía muy enamorada de Juan y que estaba dispuesta a estar a su lado aún estuviera él en la cárcel.