Le cantan Las Mañanitas

A Yadhira Carrillo le sorprendió que la producción de José Alberto Castro le preparara pastel sorpresa para festejar su cumpleaños número 52, por lo que casi llegó a las lágrimas y se mostró muy conmovida.

"Para mí todos los días al despertar, cada día, es dar gracias a Dios por lo que vivo y porque tengo salud, y qué mejor regalo que estar trabajando y con salud. No hay nada mejor", dijo la actriz ante los reporteros.

Desde hace unas semanas, la también empresaria y actriz comenzó el rodaje de la telenovela cuyo título provisional es "Los Hilos del Destino", aunque no es definitivo, y la cual entrará al aire hasta octubre.

Estuvo acompañada del director de la telenovela, Salvador Garcini, y del productor José Alberto "El Güero Castro", además de algunos de los histriones del melodrama, como Lorena Meritano, Laura Flores y Emmanuel Palomares.

"Se van muy rápido la vida y los años, por eso digo ¡hay que vivir la vida! Es como si me sorprendiera en el foro pensando que es otra Yadhira la que está aquí. Ha habido señoras que se me acercan y lloran conmigo porque me dicen que están emocionadas de verme de regreso", expresó la actriz.