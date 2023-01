¡Ya no se pueden, ni ver!

Después de que Shakira y Piqué se separaran y lo dieran a conocer de manera oficial en junio de 2022, la relación entre ellos era cordial, él pasaba por sus hijos y regularmente ella iba por los pequeños después, y aunque ninguno de los dos ha dado declaraciones a la prensa, que como dice la canción "BZRP Music Session #53", está en la puerta de la casa de la cantante , ahora la expareja no se da ni el cordial saludo de antes.

Shakira y Piqué no se da ni el cordial saludo de antes.

EN LA MIRA

El exjugador del Barcelona llegó por sus hijos Sasha y Milan y contrario a otras veces, en esta ocasión no metió su automóvil al garage y esperó afuera, en las inmediaciones de la casa; minutos después salieron sus retoños; él lucía serio e ignorando todo cuestionamiento de la prensa.

"La expareja de la artista aparcaba el coche en las inmediaciones y esperaba unos minutos a que sus hijos fueran a su encuentro, sin mediar palabra con la madre de éstos", relata Europa Press.

Esta misma fuente señala que Piqué habría dado la orden de tramitar el acuerdo de la custodia en Miami para que no hubiese ningún problema cuando los menores vivan ahí con su madre.

AÚN SE SIGUEN EN REDES

La expareja sigue dando de qué hablar desde hace más de siete meses, cuando se empezó a especular sobre la separación entre ellos, luego se anunció de manera oficial y poco tiempo después Piqué ya se mostraba con su nuevo romance, la joven Clara Chía de 23 años.

Tras el lanzamiento de "Monotonía" y "BZRP Music Session #53", la tensión entre el deportista y la cantante es evidente, así como el alejamiento entre ellos, pues aunque son vecinos, un muro mandado a hacer por la colombiana recientemente los separa.

En las últimas horas se dio a conocer que la parte de la nueva canción de la colombiana, que dice: "Yo contigo ya no regreso. Ni aunque me llores ni me supliques", es verdadera, pues un mes después del truene, Gerard le había pedido a Shakira regresar y ella se habría negado.

CLARA SIGUE ESCONDIDA

Clara Chía le cae un balde de agua fría, al saber que Piqué busco a Shakira tanto que se salió del departamento de Piqué y se refugia con sus padres; mientras tanto, circula una versión de que el exfutbolista ya le habría sido infiel a Clara con una joven abogada.