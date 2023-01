Ximena Navarrete aclara sí hubo o no fraude en Miss Universo

CIUDAD DE MÉXICO.- Ximena Navarrete se pronunció ante las acusaciones que se han hecho a la nueva gestión de Mis Universo por supuesto fraude , luego de que la candidata de Estados Unidos, la modelo R´Bonney Gabriel, se llevara la corona, pues mucho se ha dicho que la potencial ganadora era la venezolana Amanda Dudamel, quien lució claramente afecta al quedar en el segundo puesto, por lo que la modelo mexicana, quien fungió como juez en este concurso, aseguró que no hay forma de modificar las votaciones del jurado.

Pese a que el certamen Miss Universo ha perdido popularidad con el paso de los años, en su edición 71, el evento recobró la audiencia que tenía acostumbrado a recibir, debido a que, por primera vez, el concurso sería dirigido por una mujer; nos referimos a Anne Jakapong, una empresaria transgénero tailandesa, la cual es muy influyente en su país, pues ha sido catalogada como una de las mujeres asiáticas más acaudaladas.

Jakapong, de 43 años, adquirió el manejo del certamen por 20 millones de dólares; desde que comenzó su gestión, la empresaria indicó que el objetivo de Miss Universo daría un giro, pues comenzaría a considerar a mujeres de diferentes edades, con hijos, y transgénero. Por ello, el público mexicano tenía muchas expectativas en tanto el evento que tuvo lugar el sábado pasado, sin embargo, se llevó una decepción cuando Irma Miranda, la aspirante mexicana, no pasó la primera ronda de la competencia.

Aseguran que Anne Jakapong no quiere a México

La ausencia de Irma Miranda en las 16 finalistas llamó mucha la atención, debido a que en redes sociales la calificaron como una de las concursantes más aptas, por su gran encanto y preparación, por lo que las especulaciones no se hicieron esperar y el nombre de Jakapong se convirtió en tendencia, pues fue mencionada como la responsable de que la concursante mexicana no fuera considerada entre las participantes con mayor potencial, porque supuestamente la nueva dueña de Miss Universo había mostrado su inconformidad cuando México se llevó la corona en 2020, con Andrea Meza representándonos.

En esa ocasión, Jakapong llegó a hacer pública su molestia, expresando que le parecía muy sospechoso que en esa edición hubiera tantas finalistas latinoamericanas, motivo por el que Meza le respondió, expresándole que ella se sentía muy orgullosa del esfuerzo y trabajo que la llevó a obtener la corona; tiempo después, se reconciliaron y las diferencias entre ellas se aclararon o eso fue lo que demostraron públicamente.

Pero esta no fue la única acusación por la que Anne ha sido señalada, pues el triunfo de Miss Estados Unidos también ha sido muy cuestionado, pues aseguran que todo estaba arreglado en principio, ya que antes de que iniciara la competencia, ya se habían filtrado los nombres de las primeras 16 finalistas, por lo que se señaló a la nueva dueña de realizar fraude, antes un discurso en el que aseguró que la situación dentro de la competencia por fin iba a cambiar.

Ximena Navarrete sale en defensa del certamen

Ante esta situación y los rumores de fraude durante la última edición de Miss Universo, la también ganadora de este certamen en 2010, Ximena Navarrete decidió romper el silencio, pues fungió como una de las juezas de la 71° edición, asegurando que no hubo forma de que los resultados fueran modificados en búsqueda de favorecer a una competidora en específico.

"Tengo que empezar contándoles que también me dio mucha tristeza, al igual que a muchos de ustedes, que son muy fans de los concursos que no entró Irma (Miranda), la Miss México, y obviamente teníamos muchas ganas de verla porque es una gran candidata, una gran concursante, lo hizo superbién; estaba muy guapa y preparada", lamentó.

Así como cientos de mexicanas y mexicanos que deseaban que Irma Miranda pasara a la semifinal, Navarrete confió que ella también se quedó con las ganas de ver a la concursante mexicana demostrando todo su potencial y, en ese sentido, aclaró que, pese a que ella fue una de las juezas del concurso, lo fue sólo en lo que incluía el show en vivo, por lo que explicó que las primeras 16 semifinalistas se eligen con anterioridad, decisión en la que ella no fue participe.

"Hay diferentes paneles de jurado y a mí me tocó ser parte del jurado para el show en vivo, o sea de la parte final", explicó a sus seguidores. "A mí me dan el top 16 y de ese top, ya es cuando yo empiezo a votar y me enseñan sus entrevistas, las que hicieron con el jurado en privado", detalló.

En relación con la Miss Universo actual, R´Bonney Gabriel la denominó una persona "hermosa" y "superpreparada", por lo que respaldó su triunfo, no sin dejar de comprender el enojo que pudo causar el resultado, pues dijo comprender que cada nación desea que su representante se lleve la corona: "Eso lo entiendo completamente", indicó.

"Sólo les puedo decir que somos un jurado votando en una computadora; los números y que ponemos no hay manera de moverlo, de que esto sea algo ilegal o mal hecho", puntualizó.