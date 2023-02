Rechazó ser Wonder Woman

Sin embargo, Evangeline Lilly se dio el lujo de rechazar el papel de ´Wonder Woman´ hace un par de años atrás.

"No me atrajo y no hubo nada en la reunión que me entusiasmara o me hiciera pensar, ´Oh, tengo que hacer esto´. Simplemente no... nada hizo clic, nada se sentía bien", explicó Evangeline Lilly.